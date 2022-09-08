صحف السعودية| تعليق عقوبة حمد الله.. إقامة دوري رديف وطلب النصر

سلطت الصحف اليومية السعودية، صباح الخميس، الضوء على العديد من بطاقات الأندية السعودية، تزامنا مع انطلاق موسم 2022-2023، فِيْ دوري روشان السعودي والدوري الأصفر للصف الأول.

وفِيْ السطور التالية نستعرض لكَمْ عَنّْ “السعودية الرياضية” أبرز عَنّْاوين الصحف السعودية صباح اليوم الخميس.

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الشرق الأوسط

أثار قرار مركز التحكيم الرياضي بوقف عقوبة مهاجم الاتحاد عبدالرزاق حمدالله جدلاً واسعاً.

اقتصادي

حذر محام دولي لاعبي الهلال والزمالك المصريين من الوقوع فِيْ أي مخالفة قد تكون مصحوبة برد فعل أو تعليق على وسائل الإعلام، برد فعل قوي مصحوب باتهامات أو سهُو عَنّْدما يواجهان بعضهما البعض على “سوبر لوسيل”. كأس “.” فِيْ العاصمة القطرية الدوحة، ضمن حفل افتتاح ملعب لوسيل، أكبر ملعب لنهائي مونديال 2022، وقال “المخالفات الجسيمة ستصاحبها قرارات وعقوبات يمكن نقلها إلَّى”. الدوري المحلي. وهِيْ صالحة حتى على المستوى الدولي “.

عكاظ

تقام الليلة (الخميس) 3 مباريات ضمن الجولة الثالثة من دوري روشان للمحترفِيْن السعودي.) فريق أبها (الدوري العاشر) فِيْ تمام الساعة التاسعة مساءا على ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية بالشارع. وفِيْ نفس الوقت سيواجه فريق الشباب (الوصيف) فريق الطائي (الخامس بالدوري) على ملعب الأمير فِيْصل بن فهد بالملز.

رياضات

دعا موصلي المعمر رئيس نادي النصر السويسري مانويل نافارو رئيس لجنة الحكام والأوزبكي فرهاد عبد الله مدير إدارة التحكيم بالاتحاد السعودي لكرة القدم إلَّى اختيار حكام أجانب من بين النخبة والحكام. كأس العالم. الحكام، لإدارة مباريات الفريق حيث يلزم وجود فرق حكام أجنبية فِيْ مسابقات دوري روشان السعودي.

الجزيرة

وافق الاتحاد السعودي لكرة القدم على انطلاق النسخة الأولى من دوري الرديف، بمشاركة 7 فرق من دوري روشان للمحترفِيْن الشباب، الاتفاق، أبها، الفاتح، الفِيْحاء، الطائي. والوحدة.