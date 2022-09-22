صحف السعودية| رفع أسعار تذاكر الكلاسيكو.. عودة بيتي ومعرض الهلال

سلطت الصحف الرياضية السعودية، صباح اليوم الخميس، الضوء على عدد كبير من بطاقات الأندية السعودية، تزامنا مع الأسابيع الأولى من منافسات موسم 2022-2023، فِيْ بطولتي دوري روشن للمحترفِيْن والدوري الأصفر للدرجة الأولى.

كرة القدم السعودية تشهد فجوة دولية. ويلعب الفريق الأول تركيزًا تحضيريًا فِيْ مدينة أليكانتي الإسبانية، حتى 27 سبتمبر، ويلعب الفريق الأخضر مباراتين اختباريين ضد الإكوادور والولايات المتحدة الأمريكية يومي 23 و 27 سبتمبر، استعدادًا للمشاركة فِيْ المونديال. 2022. كأس ​​قطر.

وفِيْ السطور التالية نستعرض لكَمْ عَنّْ “السعودية الرياضية” أبرز عَنّْاوين الصحف السعودية صباح اليوم الخميس.

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اقتصادي

أعلن المهندس ثامر باسنل، وكيل وزارة الرياضة للرياضة، عَنّْ إنشاء ملعب رياضي شمال الرياض يسمى “استاد الرياض”، يتسع لـ 40 ألف متفرج، وفق أحدث المعايير العالمية، مع استكَمْاله. بنائه قبل عام 2027.

عكاظ

ينهِيْ المدرب السعودي رينارد استعداداته الفنية لمواجهة الإكوادور فِيْ مباراة ودية غدا الجمعة، الساعة 900 مساء، على ملعب نويفا كوندومينا فِيْ مورسيا، ضمن المرحلة الثانية من البرنامج التحضيري لكأس العالم 2022 الذي يبدأ. نوفمبر المقبل.

رياضات

عادت الأرجنتينية بيتي مارتينيز، لاعبة النصر، إلَّى الرياض من إسبانيا على عكازين، بعد إزالة الظفر من ركبتها، إثر العملية التي خضعت لها الموسم الماضي.

الجزيرة

نادي الهلال ينظم معرض “هُوية الهلال” بدولة الكويت بالتزامن مع مشاركة الفريق الكروي الأول “بطل آسيا” فِيْ مهرجان وداع حارس الرماية الدولي السابق نواف الخالدي الذي سيقام الأحد المقبل.

بلد

وأكدت إدارة ملعب مرسول بارك أن سبب رفع أسعار تذاكر كلاسيكو النصر والاتحاد، فِيْ الجولة الخامسة من دوري روشان يوم 2 أكتوبر، يعود إلَّى الجماهِيْر للاجتماع، وهُو حساب تجاري بحت.