صحف السعودية| سانتو يبحث عَنّْ بديل شراحيلي والمسحل ينتظر رونالدو

سلطت الصحف الرياضية السعودية الضوء على العديد من قوائم الأندية السعودية، بالتزامن مع بداية موسم 2022-2023، فِيْ دوري روشان السعودي والدوري الأصفر للصف الأول.

وفِيْ السطور التالية نستعرض لكَمْ عَنّْ “السعودية الرياضية” أبرز عَنّْاوين الصحف السعودية صباح اليوم الاثنين.

الشرق الأوسط

بدأ المدرب البرتغالي نونو سانتو، مقارنة بين خيارات عَنّْصرية مختلفة لتعويض غياب المصاب أحمد الشراحيلي، قبل أن يتبنى القائمة الرئيسية لمواجهة الخليج “الخميس” فِيْ اليوم الرابع من دوري المحترفِيْن السعودي بالملك. استاد مدينة عبدالله الرياضية بجدة (الجوهرة المشعة).

اقتصادي

أكد ياسر المشعل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم أنه يتوقع انضمام المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد إلَّى أحد أندية الدوري السعودي.

عكاظ

يسعى الرباعي المصاب أحمد الشراحيلي وعبد العزيز البيشي من (الاتحاد) وعبد الإله المالكي وصالح الشهري من (الهلال) إلَّى تكثيف برامجهم التأهِيْلية لاستكَمْال استعداداتهم الفنية والمشاركة فِيْ المباريات الرسمية مع. أنديتهم، للحصول على الضوء الأخضر من مدرب منتخبنا الوطني، هِيْرفِيْه رينارد، للانضمام إلَّى القائمة “الخضراء” فِيْ المرحلة الثالثة من البرنامج التحضيري لكأس العالم 2022.

الجزيرة

افتتح النصر ملف مباراته المقبلة فِيْ الدوري يوم الخميس أمام مضيفه الباطن فِيْ الجولة الرابعة، حيث أبدى المدرب جارسيا استعداده لتوزيع تعليماته على اللاعبين ويطالبهم بتجنب الأخطاء التي ارتكبت فِيْ المباراة الماضية.

رياضات

اقتصرت خيارات إدارة الأهلي، فِيْ ملف المدرب الأول لفريق كرة القدم، على السعودي صالح المحمدي والتشيلي لويس سييرا، لقيادة التوجيه الفني للفريق خلال الفترة المقبلة.