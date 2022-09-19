صحف السعودية| شعلة دورة الألعاب تصل نيوم والنصر يستعد للاتحاد

سلطت الصحف الرياضية السعودية، صباح اليوم الاثنين، الضوء على عدد كبير من بطاقات الأندية السعودية، تزامنا مع الأسابيع الأولى من منافسات موسم 2022-2023، فِيْ بطولتي دوري روشن للمحترفِيْن والدوري الأصفر الممتاز.

كرة القدم السعودية تشهد فجوة دولية. ويلعب الفريق الأول معسكرا تحضيريا فِيْ مدينة أليكانتي الإسبانية، حتى 27 سبتمبر، ويلعب الأخضر مباراتين اختباريين ضد الإكوادور والولايات المتحدة الأمريكية يومي 23 و 27 سبتمبر، استعدادا للمشاركة فِيْ مونديال 2022. كأس قطر.

وفِيْ السطور التالية نستعرض لكَمْ عَنّْ “السعودية الرياضية” أبرز عَنّْاوين الصحف السعودية صباح اليوم الاثنين.

الشرق الأوسط

تصل شعلة الألعاب السعودية اليوم إلَّى مدينة نيوم (المدينة السعودية المستقبلية)، كجزء من رحلتها التاريخية عبر مناطق المملكة، لا سيما معالمها التاريخية.

اقتصادي

ناقشت إدارة الاتحاد اللوائح الداخلية مع المدرب سانتو، حيث تم الاتفاق على أن تكون مكافآت الفوز للاعبين فِيْ جميع المباريات عشرة آلاف ريال، على عكس ما كانت عليه فِيْ الموسم الماضي.

عكاظ

دعا مدرب المنتخب السعودي، هِيْرفِيْ رينارد، اللاعبين إلَّى تكثيف الجهد الفني خلال المرحلة الثانية من الحرم الجامعي التي تقام حاليًا فِيْ مدينة أليكانتي الإسبانية، استعدادًا لمونديال قطر 2022. التي أقيمت فِيْ ملعب سبا La Finca.

رياضات

كشف عبد الإله مؤمنة الرئيس السابق للنادي الأهلي، أنه ألغى خطة نادي الهلال للاستيلاء على خدمات لاعب خط الوسط الدولي للفريق الأول هِيْثم عسيري خلال فترة رئاسته، بعد أن انقطع عَنّْ طريقه لهم وجددها. عقد اللاعب.

الرياض

يستأنف النصر تدريباته على ملعب الأمير عبد الرحمن بن سعود بمقر النادي، بعد أن تمتع اللاعبون والجهاز الفني والإداري بالباقي فِيْ الأيام الأربعة الماضية، والتي حدثت بعد الانتصار الكبير على الباطن للنادي. أربعة نظيفة فِيْ الجولة الرابعة من دوري “روشن”.