صحف السعودية| عقوبة النصر.. صدمة نجم الهلال والمغرب تحذر حمد الله

أبرزت الصحف الرياضية السعودية، صباح اليوم الجمعة، العديد من ملفات الأندية السعودية، بالتزامن مع الأسابيع الأولى من منافسات موسم 2022-2023، فِيْ بطولتي دوري روشن للمحترفِيْن والدوري الأصفر للصف الأول.

كرة القدم السعودية تشهد فجوة دولية. سيشارك المنتخب الوطني الأول فِيْ معسكر تحضيري فِيْ مدينة أليكانتي الإسبانية، يتضمن مباراتين اختباريين ضد الإكوادور والولايات المتحدة الأمريكية يومي 23 و 27 سبتمبر، استعدادًا للمشاركة فِيْ مونديال قطر 2022.

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وفِيْ السطور التالية نستعرض لكَمْ عَنّْ “السعودية الرياضية” أبرز عَنّْاوين الصحف السعودية صباح اليوم الجمعة.

* الشرق الأوسط

وسيواجه منتخب السعودية لكرة القدم الإكوادور فِيْ مباراة “ودية” استعدادا لكأس العالم 2022.

* رياضات

تم تأكيد غياب القائد سلمان الفراج المتوسط ​​فِيْ ميدان نادي الهلال، من السعودية “الودية” والاكوادور. بسبب إصابة فِيْ الساق.

* سابقا

أرغمت المحكَمْة الدولية للرياضة “كاس” نادي النصر على دفع مبلغ 22 مليون ريال للبرازيلي جوليانو دي باولا نجم الفريق السابق.

* مواطن

حذر مدرب المنتخب المغربي وليد الركركي، النجم عبد الرزاق حمدالله، من عدم العودة للمنتخب الوطني. إلا فِيْ حال نجا من التعليق وتألقه مع نادي الاتحاد.

* العاجلة

وتعادل المنتخب الأولمبي السعودي مع نظيره الكرواتي (1-1)، فِيْ افتتاح البطولة الدولية الودية، استعدادًا لتصفِيْات كأس آسيا.