صحف السعودية| عودة حارس النصر وإطلاق شعلة دورة ألعاب المملكة 

سلطت الصحف الرياضية السعودية الضوء على العديد من قوائم الأندية السعودية، بالتزامن مع بداية موسم 2022-2023، فِيْ دوري روشان السعودي والدوري الأصفر للصف الأول.

وفِيْ السطور التالية نستعرض لكَمْ عَنّْ “السعودية الرياضية” أبرز عَنّْاوين الصحف السعودية صباح اليوم الاثنين.

رياضة عودة حارس المرمى الانتصار بعد 100 يوم من الغياب

يستعد حارس مرمى النصر أمين بخاري لدخول تدريب جماعي لأول مرة منذ 100 يوم، بعد تعافِيْه من إصابة فِيْ الكتف، استعدادًا لمباراة دوري الباطن.

الاقتصادية عودة وإقصاء .. وضم “المعتقل”

وكانت قائمة المدعوين لميدان إسبانيا قد شهدت عودة نواف العابد وهارون كَمْارا، وغياب عبد الرحمن غريب وخالد الغنام، وضم فهد المولد، رغم استمرار إيقافه حتى أكتوبر. 28.

المدينة المنورة اتفاق يكشف .. هل السليطي بحاجة لعملية جراحية

وأكد الطاقم الطبي لنادي الاتفاق، أن التونسي نعيم السليطي لا يحتاج لعملية جراحية، وأنه سيكتفِيْ بتمارين التنغيم للتعافِيْ من الإصابة.

الشرق الأوسط إطلاق شعلة الألعاب السعودية

أطلق الأمير فهد بن جلوي شعلة دورة الألعاب السعودية 2022 التي ستستضيفها السعودية بين 27 أكتوبر و 7 نوفمبر بحضور عدد من اللاعبين السعوديين.

السابق غياب مدافع الاتحاد لمدة 6 أسابيع بسبب الإصابة

تأكد تغيب مدافع الاتحاد أحمد شراحيلي لمدة 6 أسابيع بعد إصابته فِيْ مفصل الكاحل وغاب عَنّْ مباريات الخليج والنصر والفتح ودخولهم إلَّى دوري روشان السعودي.

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