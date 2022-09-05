صحف السعودية| فهد المولد يصل الشباب وشرط استبدال بيتي فِيْ النصر

سلطت الصحف الرياضية السعودية الضوء على العديد من قوائم الأندية السعودية، بالتزامن مع بداية موسم 2022-2023، فِيْ دوري روشان السعودي والدوري الأصفر للصف الأول.

وفِيْ السطور التالية نستعرض لكَمْ عَنّْ “السعودية الرياضية” أبرز عَنّْاوين الصحف السعودية صباح اليوم الاثنين.

الشرق الأوسط

قامت إدارة الأهلي بقيادة وليد معاذ بتجنيد عدد من اللاعبين السابقين وضمهم إلَّى فريق التعامل مع الكرة للاستفادة من خبرتهم فِيْ دعم أعضاء الفريق الحاليين. تجاوز المرحلة الصعبة فِيْ ظل العمل القائم على تصحيح مسار الفريق، واستعادة نغمة الانتصارات الغائبة فِيْ الفريق فِيْ الآونة الأخيرة.

اقتصادي

وأكد القانوني التونسي علي عباس، حق الانتصار فِيْ تسجيل محترف جديد خارج فترة الانتقالات، إذا توصل إلَّى اتفاق مع الأرجنتيني بيتي مارتينيز، لاعب الفريق، على إنهاء العقد، بسبب إصابته فِيْ القلب، وأكد أنه غير قادر على المشاركة فِيْ المباريات.

عكاظ

ينضم النجم العالمي فهد المولد إلَّى تدريب فريق الشباب غدا (الثلاثاء) بالنادي، بعد استكَمْال المرحلة الأولى من برنامجه التحضيري فِيْ إنجلترا. وسيواصل المدرب فِيْسنتي المرحلة الثانية من تجهِيْز المولد، من أجل إمداده باللياقة البدنية والفنية الكاملة قبل المشاركة مع فريق كرة القدم فِيْ مباريات الدوري السعودي راشن.

رياضات

كشفت نتائج الفحوصات الطبية التي خضع لها مدافع النصر علي لقمي، عَنّْ إصابته بتمزق طفِيْف فِيْ العضلة الأمامية، غاب عَنّْه المشاركة مع فريقه لمدة تتراوح من 2 إلَّى 3 أسابيع.

الجزيرة

وأوضح مدرب الاتحاد، نونو سانتو، أن الفريق يحتاج إلَّى مزيد من العمل لتصحيح الأخطاء التي ارتكبها الفريق فِيْ المباراتين الأخيرتين، وخاصة مباراة الاتفاق، والمتمثلة فِيْ إهدار الفرص، مضيفا أن ذلك سيعمل خلال الوقت الحاضر. فترة لحل هذه المشكلة، بالإضافة إلَّى تدوير الكرة بين اللاعبين.