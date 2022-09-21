صحف السعودية| معاقبة المولد والنصر يستعد للاتحاد بـ “الحديد”

أبرزت الصحف الرياضية السعودية، صباح اليوم الأربعاء، العديد من بطاقات الأندية السعودية، تزامنا مع الأسابيع الأولى من منافسات موسم 2022-2023، فِيْ بطولتي دوري روشن للمحترفِيْن والدوري الأصفر للدرجة الأولى.

كرة القدم السعودية تشهد فجوة دولية. ويلعب الفريق الأول تركيزًا تحضيريًا فِيْ مدينة أليكانتي الإسبانية، حتى 27 سبتمبر، ويلعب الفريق الأخضر مباراتين اختباريين ضد الإكوادور والولايات المتحدة الأمريكية يومي 23 و 27 سبتمبر، استعدادًا للمشاركة فِيْ المونديال. 2022. كأس ​​قطر.

وفِيْ السطور التالية نستعرض لكَمْ فِيْ برنامج “السعودية الرياضية” أبرز عَنّْاوين الصحف السعودية، صباح اليوم الأربعاء.

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الشرق الأوسط

عين الاتحاد الدولي لكرة القدم فِيْ أوزبكستان، فرهاد عبد الله، رئيس قسم التحكيم بالاتحاد السعودي لكرة القدم، مشرفًا عامًا على الحكام فِيْ مونديال 2022، والتي ستبدأ فِيْ الفترة ما بين 20 و 18 نوفمبر.

اقتصادي

وأجرى النصر دورتين تدريبيتين، الأولى فِيْ الصباح كانت بدنية فِيْ الغالب، وكانت فِيْ الصالة الحديدية، فِيْما ركز غارسيا على الجوانب التكتيكية والفنية فِيْ فترة ما بعد الظهر، استعدادًا لمواجهة النصر. الاتحاد فِيْ دوري الروشن . .

رياضات

عبد العزيز البيشي لاعب الاتحاد لن يتمكن من اللحاق بفريقه أمام النصر فِيْ الكلاسيكو الذي سيواجههم يوم 2 أكتوبر، فِيْ اليوم الخامس من دوري روشان السعودي، بسبب النقص. من التحضير

الجزيرة

يعود فريق الهلال لكرة القدم بعد غروب الشمس اليوم لممارسة نشاطه التدريبي بعد شلله منذ السبت الماضي، بالتزامن مع تعليق مسابقات الدوري لأيام الفِيْفا.

الرياض

أعلنت لجنة الأخلاق والانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم، تغريم مدافع الاتفاق سعيد المولد 20 ألف ريال لإهانة حكَمْ مباراة فريقه أمام الرائد فِيْ الجولة الرابعة من الدوري السعودي “روشان”. .