صحف السعودية| نجم النصر خارج مباراة ضمك و”درس أخلاقي” من الفرج

سلطت الصحف الرياضية فِيْ السعودية، صباح اليوم، الضوء على العديد من ملفات الأندية السعودية، بالتزامن مع انطلاق موسم 2022-2023، فِيْ منافسات دوري روشان السعودي والدوري الأصفر بالدرجة الأولى.

نستعرض فِيْ السطور التالية “السعودية الرياضية” أبرز عَنّْاوين الصحف السعودية، صباح اليوم السبت.

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رياضة الغنام ما زال بدون فوز فِيْ مباراة ضمك

وفضل الطاقم الطبي لنادي النصر إراحة الجناح سلطان الغنام من مباراة ضمك، بسبب قلة استعداده، بدلًا من الاستعداد لمواجهة الباطن فِيْ الجولة الرابعة من دوري روشان السعودي.

الشرق الأوسط السعودية تدعم قطر لاستضافة كأس آسيا 2023

قرر الاتحاد السعودي منح قطر حق التصويت للفوز باستضافة كأس آسيا 2023، على أن يتم التصويت على البلد المضيف فِيْ 17 أكتوبر.

عكاظ الفرج درس فِيْ آداب الهلال

وقدم سلمان الفراج درس “أدب الهلال” حيث أصر على تسليم شارة الكابتن للحارس عبد الله المعيوف لرفع كأس سوبر لوسيل بعد فوزه على الزمالك.

رياضة الأنبار تواصل صدارة الأهلي فِيْ مباراة العروبة

وقررت إدارة الأهلي إبقاء يوسف عَنّْبر على رأس الجهاز الفني لفريق كرة القدم فِيْ مباراة العروبة فِيْ الجولة الرابعة من الدوري الأصفر لحين التعاقد مع المدرب الجديد.

السابق هِيْرفِيْ يتبع الهلال فِيْ مدرجات سوبر لوسيل

شهد ملعب مباراة سوبر لوسيل بين الهلال والزمالك حضور مدرب المنتخب السعودي هِيْرفِيْ رينارد لمتابعة لاعبي الهلال من المدرجات أمام الملعب الأخضر.

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