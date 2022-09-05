صحف العالم تبرز “معاناة نجم النصر”.. مشكلة صحية تهدد باعتزاله

وركزت وسائل إعلام أجنبية على إصابة الأرجنتينية بيتي مارتينيز نجمة فريق النصر الأول لكرة القدم والتي قد تهدد بعدم استكَمْال مسيرتها مع المنتخب الدولي.

كشفت مصادر داخل نادي النصر، أن نجمة الفريق، بيتي، كانت تعاني من التهاب فِيْ غشاء التامور فِيْ قلبها، مما أدى إلَّى استبعادها مؤخرًا من مباريات الفريق.

إصابة “قلب” نجمة النصر .. التهاب غشاء التامور وعَنّْد الحاجة إلَّى تدخل جراحي

حرصت بيتي على تصحيح الأمور وحل طبيعة إصابتها بعد رسالة نشرتها على حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي توضح أنها تعرضت لالتهاب فِيْ غشاء التامور، وسلطت الضوء على عودتها السريعة إلَّى كرة القدم.

الصحف حول العالم تسلط الضوء على إصابة بيتي مارتينيز نجمة الانتصار

وكتبت “noticiasnet” عَنّْ إصابة بيتي بمشكلة صحية حساسة، بعد إصابتها بالتهاب التامور، الأمر الذي سيجبرها على التغيب عَنّْ نشاط كرة القدم لفترة.

وسارع “elargentinodiario” بالكشف عَنّْ حَقيْقَة اعتزال نجم النصر بعد إصابته فِيْ القلب، حيث نقل رسالة اللاعب التي أكد فِيْها عودته السريعة إلَّى نشاط كرة القدم.

وأشارت تقارير صحفِيْة فِيْ بلد محترفِيْ النصر إلَّى أنه يمر بمرحلة صعبة بعد تشخيص إصابته بمرض فِيْ القلب، لكنه وعد بالعودة بسرعة وبقوة، نافِيْاً اعتزاله.

جدير بالذكر أن نادي النصر سيقدم محترفه الأرجنتيني، وهُو طبيب استشاري متخصص فِيْ أمراض القلب، للوقوف على حالته النهائية وحل مسألة عودته أو عدم مشاركته فِيْ كرة القدم.