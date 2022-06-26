صحيفة برتغالية تفجر مفاجأة حول مدرب الأهلي الجديد

كشفت الصحافة البرتغالية، اليوم الأحد، عن مفاجأة كبيرة للمدرب الجديد للنادي الأهلي، الذي سيتولى التوجيه الفني للأهلي، ليحل محل الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، الذي غادر تدريبات القلعة الحمراء بالاتفاق المتبادل. موافقة.

وبحسب صحيفة “أبولا” البرتغالية، فإن المدرب البرتغالي ريكاردو سواريز سيغادر تدريب جيل فيسنتي لتدريب الأهلي بعد قبول العرض الذي قدمه النادي المصري.

وأشارت الصحيفة البرتغالية إلى أن ريكاردو سواريز سيسافر إلى القاهرة خلال الأيام المقبلة، من أجل استكمال اتفاقه مع القلعة الحمراء لتدريب الفريق في المرحلة المقبلة.

من ناحية أخرى، كشف الإعلامي مجدي عبد الغني، عن صدمة كبيرة من أن ياسين منصور رئيس شركة كرة القدم بالنادي الأهلي خاطب محمود الخطيب بشأن المدرب الجديد.

يبحث النادي الأهلي عن مدير فني جديد يتولى المهام الفنية لفريق كرة القدم الأول بالنادي، من أجل إنهاء العقد مع بيتسو موسيماني.

وقال عبد الغني، متحدثا في برنامجه التلفزيوني، إن ياسين منصور رفض المساهمة بأي مبلغ من المال في راتب مدرب الأهلي الجديد.

أفادت الأنباء مؤخرًا أن ياسين منصور سيرشح جزءًا من راتب مدير الأهلي الجديد.

وأوضح أن النادي الأهلي فوجئ بالمطالب الاقتصادية للبرتغالي روي فيتوريا الذي طلب 3 ملايين و 800 ألف يورو سنويا.

وأكد أن ياسين منصور لن يدعم النادي ماديا لتوظيف مدرب بسيرة ذاتية قوية.