صحيفة برتغالية تكشف مفاجأة بخصوص تولي سوزا تدريب منتخب مصر

كشفت صحيفة “ريكورد” البرتغالية، عن صحة الأخبار التي وردت عن توصل الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة جمال علام، إلى اتفاق نهائي مع البرتغالي باولو سوزا، المدرب الحالي لفريق فلامنجو البرازيلي، لخلافة إيهاب جلال في التدريبات. للمنتخب الوطني.

وأوضحت الصحيفة البرتغالية أن هناك اهتمامًا قويًا وواضحًا من جانب اتحاد الكرة بتوظيف باولو سوزا لتولي المهمة الفنية للفراعنة، بعقد لمدة 3 سنوات ونصف القادمة. بقيمة 1.47 مليون يورو بعد رحيله عن فلامنجو البرازيلي

وأشار إلى أن باولو سوزا يدرس حاليا عرض المنتخب المصري، حيث لم يتم حتى الآن اتخاذ القرار النهائي بشأن تشكيل الفراعنة.

وتولى باولو سوزا، 51 عامًا، تدريب منتخب البرتغال تحت 16 عامًا إلى جانب بولندا، بالإضافة إلى عدد من الأندية، وكان أكبرها فيورنتينا الإيطالي وليستر سيتي وفلامنجو البرازيلي وبوردو الفرنسي.

حازم إمام، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، يرافقه محمد بركات الذي أوكلت إليه مهمة اختيار مدرب المنتخب الوطني، وضع ثنائي جديد من الجنسية الألمانية على طاولة المفاوضات وسويسرا في القضية. بانسحاب البرتغالي باولو سوزا بخصوص تشكيلته من المنتخب المصري.