صحيفة بريطانية السعودية تقترب من تحقيق أهداف رؤية 2030 

قالت صحيفة The Fintech Times البريطانية، إن المملكة العربية السعودية تقترب من تحقيق أهداف رؤية 2030، رغم أنه لا يزال هناك فترة زمنية جيدة، في مجال المدفوعات الرقمية.

وأضافت الصحيفة أن المملكة تعمل على تسريع توسعها في خدمات التكنولوجيا المالية والمدفوعات الرقمية ودخلت مراحل متقدمة من توقيع شراكات مع مقدمي خدمات المحفظة الإلكترونية والبنوك.

المدفوعات الرقمية تتطور بسرعة

يتطور سوق الدفع الرقمي في المملكة بشكل سريع لمواكبة رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى زيادة عدد المعاملات غير النقدية إلى 70٪ بحلول عام 2025 والمساعدة في تحقيق تجربة رائعة للعملاء المحليين بفئات مختلفة، بينما في السنوات الأخيرة احتكرها المتعلمون أو الأثرياء، ومع ذلك، فقد تغلغل الآن في جميع جوانب المجتمع.

التأثير الإيجابي لاعتماد التكنولوجيا المالية

وتابع التقرير إن مجال التكنولوجيا المالية يفتح فرصًا جديدة أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال لتوسيع أسواقهم بطرق لا حدود لها، وقد أدركت المملكة هذه الإمكانات غير المستغلة في مجال المدفوعات الرقمية، وبالتالي سرعان ما تبنتها هذا المجال واتجاهه كأولوية قصوى في رؤية 2030.

وتابع تقرير الصحيفة البريطانية الأثر الإيجابي لهذا التبني واضح، حيث إنه يحسن من كفاءة المدفوعات الرقمية في القطاعين العام والخاص، كما أن المعدل الهائل لاعتماد المدفوعات الرقمية في المملكة العربية السعودية يوفر وصولاً سهلاً للسكان إلى موثوقية. خدمات. أنظمة دفع آمنة وميسورة التكلفة ومناسبة، مما يؤدي بدوره إلى تحسين الشمول المالي.

وختم بالقول تواصل المملكة العربية السعودية تحقيق تحول سريع إلى اقتصاد رقمي في فترة زمنية متسارعة، حيث تتمتع باقتصاد مزدهر ببنية تحتية رقمية سريعة التطور ومشهد تكنولوجيا مالية متطورة، ومبادرات حكومية لدعمها. أدى التحول الرقمي إلى زيادة عدد شركات التكنولوجيا المالية وزيادة فرص الوصول إلى الأدوات المالية الرقمية.