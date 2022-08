صحيفة بريطانية نيوم يعد بإحداث ثورة في الحياة 

قالت صحيفة The New Arab البريطانية، إن مشروع نيوم وملحقاته من The Line و Trogena وغيرهما، يعد بإحداث ثورة في حياة الناس ومستقبلهم، من خلال القدرات غير المسبوقة التي يتم من خلالها بناء المشروع.

أهمية مشروع الخط العملاق

وسلط التقرير الضوء على مشروع The Line، الذي يعد العمود الفقري لمدينة نيوم السعودية، حيث يتم بناؤه على مسافة 170 كيلومترًا وعرض 200 متر وارتفاع 500 متر، مما يجعله أطول من مبنى إمباير ستيت. . الذي تم إدراجه لسنوات على أنه أطول مبنى في العالم.

وقال التقرير المشروع مهم ليس فقط للسعودية ولكن للعالم أيضا. هذا لأنه يركز على الحفاظ على البيئة والمناخ، وبينما كان الحديث عن تغير المناخ لسنوات مجرد كلمات بدون عمل، فإن تداعياته تظهر حاليًا في أوروبا والولايات المتحدة، حيث تشهد العديد من البلدان حاليًا مستويات قياسية. أثرت درجات الحرارة والجفاف على العديد من الأنهار بالإضافة إلى حرائق الغابات.

وأضاف أما بالنسبة لمدينة الخط، على عكس المدن التقليدية، فقد تم إيجاد حل في تصميمها. من أهم أسباب تغير المناخ انبعاثات الكربون، والمدينة السعودية خالية من الانبعاثات، لأنها لا تعتمد على السيارات. ووسائل النقل التقليدية، لكنها بعيدة عن 9 ملايين شخص يمكنهم الانتقال من مكان إلى آخر في 5 دقائق فقط، مع إمكانية الوصول من بداية المدينة إلى نهايتها في 20 دقيقة بالقطار السريع.

بالإضافة إلى كونها خالية من الشوارع والسيارات وانبعاثات الغازات الدفيئة، ستعتمد المدينة أيضًا بنسبة 100٪ على الموارد المتجددة في مواد البناء.

وأضاف التقرير إن الخط جزء من مشروع نيوم، والذي يعد بدوره حجر الزاوية في رؤية السعودية 2030، حيث سيتم استخدام أحدث تقنيات البناء الحضري لإنشاء منطقة اقتصادية خالية من الهيدروكربونات، والهدف هو تنويع الإيرادات. الابتعاد عن النفط بالترويج للسياحة وجذب الاستثمار الأجنبي والأعمال الدولية، وزيادة ثروة المملكة غير النفطية بما يجعلها تنافس الدول الأخرى.

تغلبت نيوم على العقبات

تم إطلاق مشروع نيوم في البداية في عام 2017 وادعى النقاد أنه كان مشروعًا وهميًا لن يكتمل، ولكن منذ إعلانه حقق تقدمًا مطردًا، وتمكن من جذب الاستثمارات، وحتى اختباره الأصعب جاء في وقت وباء كورونا. .

وقال التقرير بينما عطل العديد من الدول حول العالم مشاريعها واقتصاداتها بسبب الإغلاق الناجم عن فيروس كورونا، لم تبطئ المملكة وتيرة البناء ولم تواجه أي مشكلة في سد فجوات الوظائف فيما يتعلق بالبناء والاستثمارات. في المشروع نفسه.

واختتم التقرير بالقول إن التقنيات المتقدمة في التصميم الحضري تجذب انتباه سكان المستقبل لهذه المدينة، ويمكن القول بأن نيوم هي محاولة لنقل العالم من عصر المدينة الذكية إلى عصر المدينة الذكية. ، وتحويل الأفكار على الورق إلى واقع، سيكون انتصارًا كبيرًا للمملكة والعالم أيضًا.