صحيفة بلجيكية تفجر مفاجأة بخصوص عودة تاو إلى أندرلخت

قدمت تقارير صحفية بلجيكية مفاجأة لعودة الجنوب أفريقي بيرسي تاو، أول لاعب كرة قدم في فريق الأهلي، إلى أندرلخت في الصيف.

مصير بيرسي تاو مع الأهلي

انضم بيرسي تاو كان إلى فريق الأهلي لكرة القدم الأول خلال انتقالات الصيف الماضي، بناء على طلب مواطنه موسيماني، المدير الفني السابق.

وبدا بيرسي تاو على مستوى متقلب مع النادي الأهلي، مع الإصابات المتعددة التي تعرض لها اللاعب منذ انضمامه.

حقيقة انضمام تاو إلى أندرلخت

وزعمت تقارير صحفية أفريقية أن بيرسي تاو سيعود لفريق أندرلخت البلجيكي الذي لعب فيه سابقًا.

انضم تاو كان إلى أندرلخت منذ موسمين، حيث لعب على سبيل الإعارة من نادي برايتون الإنجليزي.

وذكرت صحيفة Voetbal Nieuws البلجيكية أن عودة تاو إلى أندرلخت في الصيف ستكون صعبة للغاية.

وأوضح أن النادي البلجيكي لديه لاعبين بارزين في المركز الذي يلعب فيه تاو، لذلك لا نية داخل الإدارة لإعادته خلال الفترة المقبلة.