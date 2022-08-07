صحيفة تراس المرشحة بقوة لرئاسة حكومة بريطانيا تعتزم تسريع خفض الضرائب

وقالت صحيفة صنداي تلغراف إن الحكومة المقبلة تخطط لتسريع التخفِيْضات الضريبية فِيْ وقت أبكر مما هُو مخطط لها فِيْ محاولة لتعزيز اقتصاد البلاد المتعثر.

وقالت الصحيفة إن الصندوق يدرس تسريع خطته لمدة ستة أشهر لوقف زيادة مساهمات الضمان الاجتماعي هذا العام، والتي تقرر فِيْ البداية أن تبدأ فِيْ أبريل 2023.

وأضافت أن مستشاري تروس يعتقدون أن الخفض يمكن أن يتم فِيْ غضون أيام من ميزانية الطوارئ التي ستقدمها حكومتها فِيْ سبتمبر إذا فازت بسباق قيادة حزب المحافظين الحاكَمْ الذي من المقرر أن ينتهِيْ فِيْ 5 سبتمبر.

يقول منافس Trace، المستشار السابق ريشي سوناك، إن التخفِيْض الضريبي الآن سيضيف إلَّى معدل التضخم المرتفع فِيْ بريطانيا، والذي من المتوقع أن يصل إلَّى أعلى 13 ٪ فِيْ أكتوبر، وفقًا لأحدث توقعات بنك إنجلترا.

قال بنك إنجلترا أيضًا إن بريطانيا ستدخل فِيْ ركود لمدة 15 شهرًا يبدأ فِيْ وقت لاحق من هذا العام، وهُو أمر يقول Trace إنه يجعل خطته لخفض الضرائب أكثر أهمية.

وفقًا لصحيفة صنداي تلغراف، قالت تراس إنها تريد “معالجة أزمة غلاء المعيشة على الفور من خلال خفض الضرائب ووقف الزيادة فِيْ التأمين الوطني وتعليق الضريبة الخضراء على فواتير الطاقة”.

يقترح سوناك نهجًا مختلفًا من خلال توفِيْر الدعم المباشر للأسر ذات الدخل المنخفض الأكثر تضررًا من الارتفاع المفاجئ فِيْ فواتير الكهرباء، والتي سترتفع بشكل حاد مرة أخرى فِيْ أكتوبر.