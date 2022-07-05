صحيفة تركية رمضان صبحي في طريقه إلى بشكتاش

كشفت الصحافة التركية، في الساعات الماضية، أن الدولي رمضان صبحي جناح الفريق الأول لنادي بيراميدز والمنتخب المصري، يقترب من الانتقال إلى الدوري التركي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب صحيفة “فناتيك” التركية، يستعد نادي بشيكتاش التركي لتحرك رسمي لإرسال عرض مالي لإدارة بيراميدز من أجل الحصول على خدمات رمضان صبحي لتقوية الجانب الهجومي في الصيف المقبل ميركاتو.

وأضافت الصحيفة أن بشكتاش يعتزم تقديم عرض مالي بقيمة 2.5 مليون يورو، للاستحواذ على خدمات النجم السابق للنادي الأهلي، وكذلك نسبة من البيع المستقبلي.

وفي سياق متصل، أكد محمود فتح الله مدير عام بيراميدز في تصريحات متلفزة أن كل الشائعات حول مغادرة الزوجين لفريق بيراميدز في الصيف المقبل ميركاتو غير صحيحة، مؤكدا أن بيراميدز ليس لديه رغبة في الاستغناء عن أي لاعب في الفترة المقبلة. .

وأضاف فتح الله في تصريحاته أنه لا يوجد عرض رسمي لأي لاعب بمغادرة الفريق سواء أكان رمضان صبحي أو إبراهيم عادل، مشيرا إلى أنهم جميعاً لا يزالون داخل بيراميدز الموسم المقبل.