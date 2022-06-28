صحيفة جنوب أفريقية تكشف عن قرار صادم من الأهلي تجاه بيرسي تاو

أطلقت مجلة جنوب أفريقيا “سوكر لادوما” مفاجأة مدوية، بخصوص رغبة مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، على إزاحة مهاجم الفريق بيرسي تاو نهاية الموسم الجاري. . .

وقالت المجلة إنها علمت من مصادر مطلعة داخل النادي الأهلي أن مسؤولي ريد كاسل يعتزمون الاستغناء عن بيرسي تاو.

وأوضح أن هذا الأمر يأتي في وقت تسود فيه مخاوف داخل نادي القرن من إصابة الدولي الجنوب أفريقي بإصابات مزمنة.

وأشار إلى أنه وفقًا لمصادر مرموقة في مصر، فإن تاريخ إصابة تاو قد أزعج فصيلًا كبيرًا في النادي الأهلي، حيث تشير الدلائل إلى أن النسور الحمر يفكرون في إعفاء تاو من عقده خوفًا من “إصابته”.

واختتم تقريره بإبراز أن هناك حالة من الغضب داخل النادي بسبب إصابات اللاعبين، وهناك حديث عن إصابات مزمنة، وقد يرحل، لكن هذا غير مؤكد، لأنه سينهي الموسم في مصر. 30 أغسطس.