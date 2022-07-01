صحيفة سعودية الأهلي يضم عمر السومة

كشف تقرير صحفي سعودي، أن النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، تمكن من تأمين خدمات الدولي السوري عمر السومة، لاعب كرة القدم الأول للنادي الأهلي في جدة.

وأكدت صحيفة المواطن السعودية أن النادي الأهلي تمكن من إغلاق صفقة السوري عمر مهاجم فريق النادي الأهلي الأول لكرة القدم في جدة في نظام الإعارة.

وهبط أول فريق كرة قدم لنادي الأهلي جدة إلى الدرجة الأولى السعودي بعدما سجل 32 نقطة ليحتل المركز الخامس عشر في ترتيب الدوري السعودي للمحترفين الموسم الماضي.

وهناك اهتمام من عدة أندية بالتعاقد مع الدولي السوري عمر السومة لاعب الفريق الأول لنادي الأهلي جدة من قطر والإمارات والكويت، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.