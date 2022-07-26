صحيفة سعودية بن شرقي ينهي اتفاقه مع اتحاد جدة

كشف تقرير في الصحف السعودية، اليوم الثلاثاء، عن آخر تقدم في مفاوضات اتحاد جدة برئاسة أنمار الهيلي مع المغربي أشرف بن شرقي لاعب فريق الزمالك الأول لكرة القدم السابق.

وأكدت صحيفة الوئام أن إدارة نادي اتحاد جدة أنهت اتفاقها مع المغربي أشرف بن شرقي لتشمله خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وغادر أشرف بن شرقي صفوف فريق الزمالك الأول لكرة القدم قبل أيام بعد انتهاء عقده مع القلعة البيضاء.

يحظى أشرف بن شرقي باهتمام نادي الريان القطري بضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، حيث توجد منافسة شرسة بين النادي القطري ونادي الاتحاد جدة لضمه.