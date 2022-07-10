صحيفة سعودية تصف طارق حامد ب”الخائن”

هاجمت صحيفة الرياضة السعودية اللاعب طارق حامد نجم نادي الزمالك، بعد أن علم في الأيام الأخيرة بتوقيع عقد إعارته لنادي الاتحاد السعودي، والجدل الكبير الذي أحاط بالعملية في الكرة المصرية. الدوائر

وأكدت الصحيفة السعودية أنه من الواضح أن صفقة لاعب الزمالك طارق حامد مع الاتحاد ستكون صفقة “مثيرة للغاية” وقد تنهار رسميًا في الأيام المقبلة.

وأكدت الصحيفة أنه في الأيام الأخيرة كان هناك جدل كبير في أوساط كرة القدم المصرية والسعودية حول معاملة طارق حامد، الذي يرى جماهير الزمالك المصريين وإدارة ناديه بـ “اللاعب المتمرد”، بل وصفه البعض بأنه خائن. بعد أن ادعى إصابته هروبا من آخر مباريات فريقه رغم أهمية هذه المباريات.

وأوضح أن ثورة جماهير الزمالك على لاعبهم طارق حامد، كان لها عودة واضحة في الاتحاد، حيث أنهى العقد مع اللاعب، لكن المدرب البرتغالي حتى أعلن أنه لا يحتاج إلى لاعب خط الوسط المصري بسبب تقدمه في السن. سن.

وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة الاتحاد كانت في مأزق حرج للغاية بسبب تمرد الجماهير الغاضبة على اللاعب وبسبب موقف المدرب البرتغالي الجديد في إتمام الصفقة وبدأ بدراسة سيناريوهات الخروج. هذه الأزمة العظيمة.

وأكدت الصحيفة أن أزمة طارق حامد قد تكون من أولى أزمات الاتحاد قبل انطلاق الموسم الجديد، خاصة وأن اللاعب يريد حسم مستقبله ويعلن رسميًا انتقاله للعميد بعد رفض إرساله للزمالك. النادي للتحقيق الذي صدر بسبب استمرار غيابه عن تدريب الفريق ورحلته للخارج بسبب العلاج من إصابته في الركبة.