صحيفة سعودية تكشف حقيقة مفاوضات الوحدة مع مهاجم منتخب مصر

كشفت تقارير صحفية سعودية، في الساعات الأخيرة من اليوم الجمعة، صحة ما تردد عن اهتمام نادي الوحدة السعودي بضم المحترف المصري عمر مرموش نجم نادي فولفسبورج الألماني، خلال الانتقالات الصيفية الجارية. . .

وبحسب صحيفة “سبورت 24” السعودية، فإن الوحدة السعودية لم تتواصل بشكل رسمي أو شفهي مع النجم المصري المحترف في الفترة الماضية لإدراجه في السوق الصيفي المقبل.

وأشارت الصحيفة إلى أن عمر مرموش يقترب من تجديد عقده مع ناديه الألماني ويطمح لإكمال مسيرته الأوروبية في الفترة المقبلة.

لعب مرموش على سبيل الإعارة في نادي شتوتجارت الألماني الموسم الماضي، حيث قرر نادي فولفسبورج مركزه النهائي بشأن تمديد عقد مرموش.

وبحسب صحيفة كيكر الألمانية، فإن فولفسبورج الألماني يريد تمديد عقد عمر مرموش لاعب الفريق الذي ينتهي عقده الموسم المقبل.

وأكدت الصحيفة الألمانية أن مرموش سينضم إلى تدريب فولفسبورج استعدادًا للموسم الجديد في الأول من يوليو الجاري، وسيتم تقييم اللاعب من قبل مدرب الفريق نيكو كوفاتش قبل تقرير مصيره.