صحيفة عالمية تكشف.. “أوسبينا يزامل كريستيانو رونالدو فِيْ النصر”

علقت صحيفة عالمية، اليوم الجمعة، على خبر اقتراب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من أحد الأندية فِيْ المملكة العربية السعودية، فِيْ إشارة إلَّى ضم الحارس الكولومبي ديفِيْد أوسبينا، فِيْ نفس سوق الانتقالات الصيفِيْ. عام 2022 إلَّى النصر.

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يبحث كريستيانو رونالدو، 37 عامًا، عَنّْ نادٍ جديد، حيث يريد النجم البرتغالي الرحيل عَنّْ مانشستر يونايتد، متطلعًا للمشاركة فِيْ دوري أبطال أوروبا، وكذلك التنافس على الألقاب والألقاب، قبل اعتزاله كرة القدم.

صحيفة عالمية تكشف … “أوسبينا يرافق كريستيانو رونالدو فِيْ النصر”

وأشارت صحيفة “سي إن إن” فِيْ نسختها الإندونيسية إلَّى أن 4 أندية من المملكة العربية السعودية فِيْ وضع يسمح لها بالتعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو صيف 2022 تضامنا مع قدراته الاقتصادية المتطورة.

وأوضح أن الأندية الأربعة التي يمكن أن تضم كريستيانو رونالدو فِيْ فريقها الكروي هِيْ الهلال والنصر والاتحاد والأهلي.

من جهتها، استغلت صحيفة “فوتبولريد” الكولومبية خبر تلقي كريستيانو رونالدو عرض سعودي ضخم للدفاع عَنّْ مواطنه الحارس ديفِيْد أوسبينا، بعد أن تلقى انتقادات واسعة لانضمامه إلَّى النصر صيف 2022. 2022 .

وكتبت “لذا، فِيْ هذه المرحلة، لا أحد يستبعد الانتقال إلَّى المملكة العربية السعودية … ليعتقد أن العالم قد رضخ لديفِيْد أوسبينا لاختياره الفوز، حتى أن الكثيرين طالبوه بمغادرة المنتخب الكولومبي.” ماذا سيقولون إذا انتهى به الأمر فِيْما يتعلق بكريستيانو رونالدو

وأكدت تقارير صحفِيْة أن البرتغالي كريستيانو رونالدو تلقى عرضًا وهميًا من نادي سعودي لم يذكر اسمه، بقيمة 300 مليون يورو على مدى 3 سنوات، بما فِيْ ذلك الراتب السنوي بالإضافة إلَّى مكافأة توقيع العقد الذي يستمر حتى صيف 2025.