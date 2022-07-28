صحيفة فرنسية رؤية 2030 توفر للشركات الأجنبية فرصًا هائلة

قالت صحيفة لا تريبيون الفرنسية، إن رؤية 2030، أجندة الإصلاح الاجتماعي والاقتصادي في المملكة العربية السعودية، خلقت فرصًا هائلة للشركات الفرنسية والأجنبية للاستثمار في المملكة، مشيرة إلى أن كلاً من الرياض وباريس تتمتعان بعلاقات اقتصادية قوية.

لغة الأرقام بين السعودية وفرنسا

وقال التقرير في عام 2022، استوردت فرنسا ما قيمته 3.8 مليار دولار من السلع السعودية، فيما صدرت 3.23 مليار دولار إلى المملكة، وفقًا لقاعدة بيانات التجارة الدولية للأمم المتحدة.

علاوة على ذلك، تعد فرنسا أكبر مستثمر أوروبي في المملكة، حيث تستحوذ على ما يقرب من 10٪ من استثماراتها الأجنبية المباشرة، ومن المرجح أن يرتفع هذا الرقم في السنوات القادمة لأن رؤية 2030 توفر العديد من الفرص، حيث تدرك المجموعات الفرنسية أن الاستثمار في المملكة آمن ومستقر وغير محفوف بالمخاطر.

وأشار التقرير إلى أن مجالات التعاون بين البلدين كثيرة ولكن أبرزها المشاريع الكبرى في مجالات السياحة والنقل والطاقة.

غيرت رؤية 2030 قواعد اللعبة

يتابع التقرير لقد كانت رؤية 2030 مغيراً لقواعد اللعبة بالنسبة للاستثمار الأجنبي، حيث وفرت فرصاً أكبر للشركات الفرنسية للتطور في المملكة، ولهذا الغرض تم تطوير قوانين التجارة والاستثمار لتبسيط وصول الشركات الأجنبية الجديدة إلى المملكة، ضمن في إطار أجندة إصلاح رؤية 2030، جعلت الرياض وجهة أكثر جاذبية للشركات الفرنسية الكبيرة والصغيرة، سواء في مجال التنمية السياحية في العلا وعلى ساحل البحر الأحمر أو النمو في قطاع الترفيه، والتي فرص قيّمة للشركات الفرنسية الراغبة في العمل في المملكة.

منفعة متبادلة

بينما توفر رؤية 2030 مجموعة من الفرص للشركات الفرنسية، فإن الميزة الإضافية لهذا الاستثمار الجديد هي خلق فرص عمل للسعوديين، حيث يعمل عدة مئات من الأشخاص الآن في الشركات الفرنسية في المملكة، وهذا العدد آخذ في الازدياد.