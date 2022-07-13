صحيفة كورية السعودية تسعى لأن تكون رائدة عالميًّا في الثقافة 

أجرت صحيفة كوريا تايمز مقابلة شيقة مع وزير الثقافة السعودي الأمير بدر بن فرحان، قال فيها إن المملكة العربية السعودية تسعى لأن تكون رائدة على مستوى العالم في مجال الثقافة.

وقال تقرير الصحيفة في أكتوبر 2022، تصدرت فرقة K-pop العملاقة BTS عناوين الصحف العالمية لأنها أصبحت أول فرقة غير عربية تقيم حفلًا على ملعب في المملكة، وجاء ذلك في إطار سعيها لافتتاح حفل ​​جديد. باب للتفاعل الثقافي وتحويل الرياض إلى مركز ثقافي في الشرق الأوسط وخارجه، وفي محاولة للقيام بذلك، اختارت البلاد كوريا كشريك رئيسي لها.

التعاون بين السعودية وكوريا

قال وزير الثقافة السعودي “تميزت كوريا في العديد من المجالات الثقافية، بما في ذلك الموسيقى والسينما والتراث وفنون الطهي، في مجموعة متنوعة من المجالات الثقافية.

نطمح إلى أن نصبح روادًا ثقافيًا عالميًا من خلال بناء علاقات قوية ودائمة مع البلدان التي تحتضن وتقدر هويتنا الفريدة وتراثنا الغني وطموحاتنا الثقافية.

ووقعت المملكة وكوريا خلال زيارة الأمير بدر بن فرحان مذكرة تفاهم لتوحيد الجهود في مجالات إنتاج الأفلام والمسلسلات التلفزيونية المشتركة وتبادل التكنولوجيا وتطوير البنية التحتية.

وقال الوزير إن مسؤولين من 11 لجنة زاروا كوريا معه لاستكشاف العديد من إمكانيات التعاون المختلفة، كما التقوا بمسؤولين من عملاق الترفيه الكوري CJ ENM و K-pop powerhouse SM Entertainment ووزارة الثقافة والرياضة والسياحة والوزارة. كوريا. مؤسسة التراث الثقافي.

وتابع “وقعنا اتفاقية إطار تعاون مدتها 10 سنوات مع CJ ENM لتوسيع التعاون في مجالات السينما والموسيقى والفعاليات الثقافية، والثقافة السعودية والكورية من خلال الموسيقى والفنون وفنون الطهي والمسرح والعمارة.

دعم وتمكين المبدعين السعوديين

من خلال شراكة مع كوريا، ترغب المملكة في دعم وتمكين مبدعيها وتقديم خيارات ثقافية نوعية للجمهور السعودي، حتى تتمكن المملكة من تحقيق أهداف الرؤية السعودية 2030، والتي تهدف إلى تنويع دخل المملكة إلى ما بعد النفط. .

وأوضح الوزير أن رؤية السعودية 2030 أرست بداية جديدة للثقافة السعودية كأحد أهم محركات التحول الوطني، وتابع الثقافة أحد الركائز الأساسية لرؤية السعودية وهدفها المساهمة في بناء مجتمع نابض بالحياة. واقتصاد مزدهر وأمة طموحة.

القدية عاصمة الترفيه والفن

وأضاف الهدف الرئيسي للمملكة هو أن يساهم قطاع الثقافة بأكثر من 23 مليار دولار في اقتصادها بحلول عام 2030، مع خلق أكثر من 10 آلاف فرصة عمل، ومن أكثر مشاريعها طموحاً تطوير رأس مال للترفيه والرياضة. وفنون تسمى القدية في العاصمة الرياض.

وقال الوزير في القدية سيكون هناك مركز للفنون المسرحية يقدم مجموعة متنوعة من الأنشطة بما في ذلك الفنون المسرحية والبرامج التعليمية والتدريب المهني وبرامج إقامة الفنانين، كما سيكون هناك مجمع فنون ومنطقة خاصة مخصصة لمختلف مهرجانات.

يأمل الوزير أن تتاح الفرصة لمزيد من الناس حول العالم لاستكشاف التراث الثقافي الغني والمتنوع لبلاده حيث تفتح المملكة أبوابها لتشجيع التبادل الثقافي.

قال “هويتنا الوطنية متجذرة في الجوانب الثقافية مثل ما نأكله وما نلبسه، وتراثنا وتقاليدنا التي تعود إلى قرون. ويمكن العثور على الشعراء والمهندسين المعماريين والراقصين والممثلين في جميع أنحاء البلاد، والعديد من الأماكن في تم تصنيف المملكة المتحدة كمواقع للتراث العالمي لليونسكو.

واختتم الوزير حديثه بالقول بفتح أبواب المملكة للآخرين، سنتمكن من تعريف العالم بالثقافة والتراث والتقاليد الثرية للمملكة العربية السعودية وتعزيز التبادل الثقافي.