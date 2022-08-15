صحيفة كورية صعود قوي وتغييرات مذهلة في السعودية

وقالت صحيفة “كوريا هيرالد” إن المملكة العربية السعودية تشهد حاليًا ارتفاعًا حادًا وتغيرات مفاجئة حيث تتمتع الآن بتأثير هائل على الاقتصاد العالمي كمورد رئيسي للنفط.

وتابع التقرير على الرغم من أن الولايات المتحدة قد صعدت إلى المركز الأول في إنتاج النفط بسبب تطور النفط الصخري، فإن الشرق الأوسط يدير حوالي 52٪ من احتياطيات النفط العالمية، ويمثل النفط والغاز أكثر من 80٪ من الإجمالي. . استهلاك الطاقة.

المملكة العربية السعودية تستعد للمستقبل

وقال التقرير على الرغم من أن المملكة العربية السعودية تتمتع باحتياطيات نفطية ضخمة، إلا أنها تبذل جهودًا لتحديث نفسها من خلال التكنولوجيا المتقدمة وتقوم بالكثير لتحويل رؤاها الكبرى إلى واقع.

تستثمر المملكة حاليًا بكثافة في أسواق الطاقة المستقبلية، سواء كانت الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح أو الطاقة الكهرومائية الخضراء، كما قامت بتغيير هيكل الصناعات لتعكس الرؤى المستقبلية مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة وعلوم الصواريخ.

في مجال المدفوعات الرقمية، تقترب من تحقيق أهداف رؤية 2030، على الرغم من وجودها الطويل الأمد، حيث إنها تسرع توسعها في خدمات التكنولوجيا المالية والمدفوعات الرقمية ودخلت مراحل متقدمة من توقيع التحالفات مع مزودي خدمة المحفظة الإلكترونية والبنوك.

منذ الإعلان عن رؤية 2030 في عام 2016، اجتاح التغيير الإيجابي المملكة من حيث المشهد الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، بناءً على ما يعتبره القادة السعوديون نقاط قوة المملكة من حيث ريادتها في العالم العربي والإسلامي. والقدرة الاستثمارية وموقعها الجغرافي الاستراتيجي.

واختتم التقرير بالقول إن الرؤية السعودية تسير على الطريق الصحيح، ويتجلى ذلك من خلال تحقيق نتائج جيدة في عدة مجالات، أبرزها زيادة الإيرادات الحكومية غير النفطية بنسبة 122٪، وزيادة نسبة ملكية المساكن للأفراد. المواطنين إلى 60٪، وزيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة.