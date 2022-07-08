صحيفة هندية حج 2022 يمثل مشهدًا للأمل والفرج

قالت صحيفة هندوستان تايمز الهندية إنه سيكون هناك مليون مسلم يؤدون فريضة الحج بحلول عام 2022، وهو أعلى رقم منذ رفع قيود السفر بعد جائحة فيروس كورونا، ووصفته بأنه استعراض للأمل والراحة.

وتابع التقرير هذا العام تجمع مليون شخص من جميع أنحاء العالم لأداء مناسك الحج، وتم تطعيمهم بالكامل ضد فيروس كورونا، وتراوحت أعمارهم بين 18 و 65 عاما، وقدرت السلطات أن 85٪ من الناس قدموا من الخارج.

وأضافت الصحيفة إنه مشهد يولد الأمل والراحة والراحة حول العالم، كونه أكبر تجمع من نوعه على مستوى العالم منذ ظهور الوباء.

حالة روحية فريدة في الحج 2022

كما وصف المشهد بقوله إن الحشود تتحرك بخطوة واحدة، تنحنون قلوبهم نحو الكعبة في حالة روحية لا تضاهى، مضيفًا إن الترتيب وعدم الانفعالات يرجعان إلى إجراءات السعودية التي أنفقت آلاف الملايين. للتوسع لاستقبال المزيد من الحجاج سنويا.

وتابع التقرير بالإضافة إلى ما سبق، لم تتجاهل السلطات ضرورة وضع قواعد للسيطرة على تفشي المرض مرة أخرى، مثل تحريم تقبيل الحجر الأسود، وتوزيع قوارير مياه من بئر زمزم المبارك بدلاً من السماح للحجاج بالشرب من أكواب المساجد، وكذلك آلاف العاملين الطبيين المتوفرين لمساعدة المحتاجين.

وختم التقرير على الرغم من أن حضور هذا العام أقل من تدفق 2.5 مليون حاج قبل الوباء، إلا أنه يمثل خطوة مهمة نحو الوضع الطبيعي بعد الوباء، لذا فإن حج 2022 عرض يولد الأمل والراحة في النفوس.

حج 2022