صدام التكافؤ والطموح.. مَوعِد مباراة تونس والبحرين كأس العرب للشباب والقنوات الناقلة

مباراة تونس و البحرين فِيْ إطار مباريات اليوم الأول لمرحَلْة المجموعات من بطولة كأس العرب تحت 20 سنة 2022 والتي تستضيف السَعُودِيْة فِيْ الفترة من 20 يوليو إلى 6 أغسطس، وفِيْ اليوم الثالث وفِيْ إطار اشتباكات الدوري. دور المجموعات الخامس، الأمير سلطان، يستضيف ملعب مدينة بن عبد العزيز ديبورتيفو (المحَلْة) فِيْ مدينة أبها السَعُودِيْة، وقائع المواجهة القوية والمتوقعة، والتي تجمع منتخبي البحرين وتونس، حيث يتساوى الفريقان نسبيًا. تصادم على الصعيد التاريخي، فضلا عن الطموح المشترك لتقديم مشاركة تاريخية فِيْ مونديال العرب.

فِيْ السطور التالية نستعرض بالتفصيل آخر أخبار ومشاهد مَوعِد مباراة تونس والبحرين وقنوات المشغل، وكذلك تاريخ مشاركات وإنجازات الفريقين فِيْ كأس الشباب العربي، وكذلك كتاريخ الاشتباكات فِيْ تونس والبحرين.

مباراة تونس و البحرين

فِيْ اليوم الثالث لكأس العالم العربي للشباب، يخوض مشجعو الكرة العربية والنسور والأحمر مَوعِدًا بمواجهة نارية.

حيث سيواجه فريقان قديمان، بمبيعات كثيرة، بعضهما البعض قبل النسخة السادسة من البطولة.

يمنحهم تصنيفًا متميزًا، فِيْ الجزء العلوي من المتنافسين على اللقب.

قبل أن ندخل فِيْ تفاصيل تاريخ الفريقين مع البطولة، نلقي نظرة على آخر مشاركة لهما.

لكن فِيْ فئة الكبار، فِيْ كأس العرب 2022 التي نظمتها قطر، توج محاربو الصحراء.

حيث وصل المنتخب التونسي إلى نهائي المونديال العربي، قبل أن يخسر أمام الخضر.

فِيْما توقفت مشاركة “غواصي اللؤلؤ” فِيْ دور المجموعات.

وذلك بعد هزيمتين لمالك الأرض والمركز الثالث بهدف وكذلك ضد الخناجر العمانية.

مع ارتباط سلبي فقط بالعراق.

فِيْ البداية نستعرض تصنيف المنتخبات التي فازت بكأس الشباب العربي قبل النسخة السادسة

هذه هِيْ المجموعات الست لكأس العالم العربي للشباب

هذا هُو جدول البطولة الكامل من الافتتاح إلى المباراة النهائية

نشير إلى أنه خلال المباريات الثلاث والأخيرة من اليوم الموافق للدور الأول من كأس العرب.

وستقام أول مواجهة أفريقية حيث تقام مباراة المغرب والسودان.

والتي تأتي بعد مواجهة نسور قرطاج ومحاربي دلمون.

المنتخب التونسي

نبدأ تغطيتنا للمنتخب التونسي للشباب تحت 20 سنة والذي يظهر للمرة الرابعة فِيْ المنافسات.

فاز أغيلاس دي كارتاجو بلقب مرموق فِيْ أول مشاركة لهم فِيْ البطولة.

بعد فوزه بالمركز الأول فِيْ بطولة كأس العرب 2012 التي استضافتها الأردن.

بعد فوزه على المنتخب السعودي فِيْ النهائي (4-2).

كَمْا أنهى المركز الثاني فِيْ مشاركته الثانية فِيْ كأس العالم العربي 2022، والتي أقيمت فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة.

بعد خسارة هدف ضد السنغال.

واحتل المنتخب التونسي المركز السادس فِيْ مشاركته الأخيرة.

وذلك فِيْ بطولة كأس العرب للشباب 2022 التي تنظمها مصر.

بعد خسارته أمام شقيقته الجزائر ثنائية نظيفة فِيْ نصف النهائي.

وهِيْ البطولة التي فاز فِيْها الخضر السعودي على حساب محاربي الصحراء، بعد فوزه بالنهائي (2-1).

منتخب البحرين

على الجانب الآخر من المباراة، يصل فريق شباب البحرين تحت 20 سنة.

هذا يمثل ثالث ظهُور له فِيْ البطولة.

هناك حيث كان أفضل إنجاز للريدز العماني هُو بلوغ ربع النهائي.

وهذه ثاني مشاركة له فِيْ كأس العرب 2022.

ثم اصطدم بالمنتخب السنغالي القوي، ليواجه هزيمة ثقيلة (0-5).

فِيْ أول ظهُور له فِيْ البطولة، تم إقصاؤه من دور المجموعات فِيْ كأس العالم للشباب العربي 2011.

تاريخ الاشتباكات بين تونس والبحرين

وعلى صعيد الاشتباكات التاريخية المباشرة بين منتخبي البحرين وتونس، لا نلاحظ فِيْ “الثقافني” للجانبين أي لقاء على مستوى الشباب.

فِيْ فئة الكبار، التقى الفريقان فِيْ مباراتين وديتين.

الأول كان فِيْ 5 مارس 1981 فِيْ العاصمة البحرينية المنامة.

وانتهت بفوز Águilas de Cartago 3-0.

أما الثاني فقد كان فِيْ 19 فبراير 1988 تمكن الأحمر خلاله من الانتقام بهدف نظيف.

مَوعِد مباراة تونس والبحرين وقنوات الشركة.

ومن المقرر عقد الاجتماع المتوقع بعد ظهر يوم الجمعة الساعة الخامسة (500 مساءً) بتوقيت السَعُودِيْة والبحرين والرابع (400 مساءً) بتوقيت مصر والثالث (300 مساءً) بتونس والثاني (1400). ) توقيت غرينتش بالتوقيت المحَلْي.

وبشأن حكَمْ مباراة تونس والبحرين بانتظار الإعلان الرسمي للاتحاد العربي لكرة القدم ( UAFAAC ).

وستقوم شبكة القنوات الرياضية السَعُودِيْة بتغطية فعاليات اللقاء من خلال Sports KSA 1 HD اضافة لقناتي الرياضية العراقية العراقية الرياضية hd والرابع عراقي العراقية الرياضية hd .

أما المعلق على المباراة بين تونس والبحرين، فلم تعلن عنه شبكة التلفزيون إلا بعد كتابة تلك السطور حول التعليق على المواجهة.

استنتاج

استعرضنا خلال السطور الأخيرة كافة الأخبار والتفاصيل والمشاهد حول مَوعِد مباراة البحرين وتونس وقنوات الشركة وكذلك تاريخ مشاركة الفريقين فِيْ كأس العرب وإنجازاتهما، وأخيراً. تاريخ الاشتباكات بين البحرين وتونس.