صدام بين عبد الحفيظ ومدرب الأهلي قبل مواجهة بيراميدز

اندلعت أزمة بين السيد عبد الحفيظ مدير كرة القدم بالنادي الأهلي والمدرب البرتغالي ريكاردو سواريز بسبب الإيقاف المفروض على اللاعبين بعد الخسارة أمام سموحة والتعادل مع الجونة.

وخسر النادي الأهلي أمام فريق سموحة بنتيجة 3/2 وتعادل مع فريق الجونة 0-0 قبل فوزه على فيوتشر 4-0 في آخر مباراة بالدوري المصري الممتاز.

عبد الحفيظ يفرض غرامة على اللاعبين

وطالب سيد عبد الحفيظ مدير كرة القدم بالنادي الأهلي اللاعبين بفرض جزاء اقتصادي قدره 80 ألف جنيه بعد الهزيمة أمام سموحة والتعادل مع الجونة وذلك لفرض حالة الانضباط على الفريق بعد انتهاء المباراة. تقلبت النتائج مؤخرًا.

Swaresh يطالب بإلغاء الغرامة

وطالب المدرب البرتغالي ريكاردو سواريز مدير الكرة، سيد عبد الحفيظ، بإلغاء العقوبة المفروضة على اللاعبين بعد الهزيمة أمام سموحة والتعادل مع الجونة، بعد تحسن النتائج في المباريات الأخيرة.

ويرى سواريز أن اللاعبين بدأوا يتحسنون بشكل كبير في الفترة الماضية، بعد الفوز الساحق على فوتورو 4/0 في منافسات الدوري المصري.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز

ويواجه فريق الأهلي نظيره بيراميدز السبت المقبل في اليوم الخامس والعشرين من الدوري المصري الممتاز.

وستنقل المباراة عبر القمر الصناعي المصري أون تايم سبورتس، المذيع الرسمي والحصري لمباراة الدوري هذا الموسم.

جدول الدوري المصري

ويحتل فريق الأهلي المركز الثالث في جدول الدوري المصري برصيد 48 نقطة، خلف المتصدر الزمالك بـ 54 نقطة، فيما يحتل بيراميدز المركز الثاني برصيد 50 نقطة.