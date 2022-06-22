“صدرت” نتائج الأهلية للدورة 56 حساب المواطن أستعلم الآن عبر رابط حساب المواطن ca.gov.sa

أعلن برنامج حساب المواطن اليوم ، عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر ، عن نتائج الأهلية للدورة 56 ، حساب المواطن ، يوليو 2022. وسيتم إيداع مبالغ الدعم في الوقت المحدد ، وهو العاشر من يوليو المقبل ، في حسابات المستفيدين من البرنامج والتي تقدر بنحو 12 مليون مستفيد.
وكان البرنامج قد أعلن تفاصيل الدورة 55 من البرنامج ، والتي قُدّر فيها الدعم بنحو 1.8 مليار ريال ، للمستفيدين الذين اكتملت طلباتهم والخاضعين لشروط التبادل. مليون ريال ، وقال البرنامج إن إجمالي المبلغ الذي تم دفعه للمستفيدين منذ إطلاق البرنامج حتى الدفعة الأخيرة 120 مليار ريال ، وبلغ إجمالي التعويضات المدفوعة 1.45 مليار ريال.
تم نشر نتائج الأهلية للدورة السادسة والخمسين (يوليو 2022). للتحقق من الأهلية ، يمكنك الوصول إلى البوابة الإلكترونية عبر الرابط التالي:https://t.co/sqAGIcuWUg pic.twitter.com/fOYAU99MtP
– حساب مواطن (citizenaccount) 22 يونيو 2022
رابط للاستعلام عن نتائج جلسة الأهلية 56
- تسجيل الدخول إلى رابط حساب المواطن ca.gov.sa.
- سجل البيانات المطلوبة من المستفسر.
- انقر فوق استعلام دراسة الأهلية.
- تظهر نتائج الأهلية للدفعة 56 من البرنامج.
وكانت نتائج الاستحقاق للدورة 56 ، حساب المواطن ، في شهر تموز
قبل صرف الدفعة تصدر نتائج استحقاق السداد ، وهم المستفيدون المستوفون لشروط البرنامج ، والذين يقومون بتحديث بياناتهم باستمرار. لها أثر رجعي
شروط الأهلية والأهلية
- أن يكون المستفيد سعودي الجنسية ويقيم إقامة دائمة على الأراضي السعودية.
- يستثنى من شرط الجنسية ابن وابنة المواطنة وزوج أو زوجة غير سعودي وحاملو بطاقات التنقل.
- للحصول على الدعم يشترط أيضًا ألا يكون المستفيد مقيمًا في أحد الملاجئ أو في السجون.
- أن تتطابق البيانات المسجلة مع بيانات الجهات ذات العلاقة.
- أن لا يمتلك المستفيد أي أصول أو عقارات باهظة الثمن أو لديه سجل تجاري.
- أن يستوفي جميع شروط الأهلية التي يتطلبها البرنامج لصرف الدعم بالكامل.
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