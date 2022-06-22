“صدرت” نتائج الأهلية للدورة 56 حساب المواطن أستعلم الآن عبر رابط حساب المواطن ca.gov.sa

أعلن برنامج حساب المواطن اليوم ، عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر ، عن نتائج الأهلية للدورة 56 ، حساب المواطن ، يوليو 2022. وسيتم إيداع مبالغ الدعم في الوقت المحدد ، وهو العاشر من يوليو المقبل ، في حسابات المستفيدين من البرنامج والتي تقدر بنحو 12 مليون مستفيد.

وكان البرنامج قد أعلن تفاصيل الدورة 55 من البرنامج ، والتي قُدّر فيها الدعم بنحو 1.8 مليار ريال ، للمستفيدين الذين اكتملت طلباتهم والخاضعين لشروط التبادل. مليون ريال ، وقال البرنامج إن إجمالي المبلغ الذي تم دفعه للمستفيدين منذ إطلاق البرنامج حتى الدفعة الأخيرة 120 مليار ريال ، وبلغ إجمالي التعويضات المدفوعة 1.45 مليار ريال.

تم نشر نتائج الأهلية للدورة السادسة والخمسين (يوليو 2022). للتحقق من الأهلية ، يمكنك الوصول إلى البوابة الإلكترونية عبر الرابط التالي:https://t.co/sqAGIcuWUg pic.twitter.com/fOYAU99MtP – حساب مواطن (citizenaccount) 22 يونيو 2022

رابط للاستعلام عن نتائج جلسة الأهلية 56

تسجيل الدخول إلى رابط حساب المواطن ca.gov.sa .

. سجل البيانات المطلوبة من المستفسر.

انقر فوق استعلام دراسة الأهلية.

تظهر نتائج الأهلية للدفعة 56 من البرنامج.

وكانت نتائج الاستحقاق للدورة 56 ، حساب المواطن ، في شهر تموز

قبل صرف الدفعة تصدر نتائج استحقاق السداد ، وهم المستفيدون المستوفون لشروط البرنامج ، والذين يقومون بتحديث بياناتهم باستمرار. لها أثر رجعي

شروط الأهلية والأهلية