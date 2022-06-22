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“صدرت” نتائج الأهلية للدورة 56 حساب المواطن أستعلم الآن عبر رابط حساب المواطن ca.gov.sa

كتب العرب اليومفي آخر تحديث

أعلن برنامج حساب المواطن اليوم ، عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر ، عن نتائج الأهلية للدورة 56 ، حساب المواطن ، يوليو 2022. وسيتم إيداع مبالغ الدعم في الوقت المحدد ، وهو العاشر من يوليو المقبل ، في حسابات المستفيدين من البرنامج والتي تقدر بنحو 12 مليون مستفيد.

وكان البرنامج قد أعلن تفاصيل الدورة 55 من البرنامج ، والتي قُدّر فيها الدعم بنحو 1.8 مليار ريال ، للمستفيدين الذين اكتملت طلباتهم والخاضعين لشروط التبادل. مليون ريال ، وقال البرنامج إن إجمالي المبلغ الذي تم دفعه للمستفيدين منذ إطلاق البرنامج حتى الدفعة الأخيرة 120 مليار ريال ، وبلغ إجمالي التعويضات المدفوعة 1.45 مليار ريال.

رابط للاستعلام عن نتائج جلسة الأهلية 56

  • تسجيل الدخول إلى رابط حساب المواطن ca.gov.sa.
  • سجل البيانات المطلوبة من المستفسر.
  • انقر فوق استعلام دراسة الأهلية.
  • تظهر نتائج الأهلية للدفعة 56 من البرنامج.

وكانت نتائج الاستحقاق للدورة 56 ، حساب المواطن ، في شهر تموز

قبل صرف الدفعة تصدر نتائج استحقاق السداد ، وهم المستفيدون المستوفون لشروط البرنامج ، والذين يقومون بتحديث بياناتهم باستمرار. لها أثر رجعي

شروط الأهلية والأهلية

  1. أن يكون المستفيد سعودي الجنسية ويقيم إقامة دائمة على الأراضي السعودية.
  2. يستثنى من شرط الجنسية ابن وابنة المواطنة وزوج أو زوجة غير سعودي وحاملو بطاقات التنقل.
  3. للحصول على الدعم يشترط أيضًا ألا يكون المستفيد مقيمًا في أحد الملاجئ أو في السجون.
  4. أن تتطابق البيانات المسجلة مع بيانات الجهات ذات العلاقة.
  5. أن لا يمتلك المستفيد أي أصول أو عقارات باهظة الثمن أو لديه سجل تجاري.
  6. أن يستوفي جميع شروط الأهلية التي يتطلبها البرنامج لصرف الدعم بالكامل.

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