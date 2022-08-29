صدق أو لا تصدق.. متى شارك جونزاليس فِيْ آخر مباراة قبل النصر

أعلن نادي النصر، مؤخرًا، عبر بيان رسمي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، عَنّْ التعاقد مع الإسباني ألفارو غونزاليس، فِيْ إطار آخر أيام سوق الانتقالات الصيفِيْة اعتبارًا من 2022.

اقرأ فِيْ عربية الرياضة | زياد الصحافِيْ بعد الاتحاد .. عرض “جديد” يفاجئ الشارع السعودي!

أول فريق كرة قدم لنادي النصر جلب 4 لاعبين فِيْ صيف 2022 وهم البرازيلي لويس جوستافو والكولومبي ديفِيْد أوسبينا والإيفواري جيسلان كونان وعبد الرحمن غريب فِيْ انتظار منافسة حقيقية على لقب البطولة. الدوري السعودي “روشن” موسم 2023.

صدق أو لا تصدق .. متى شارك غونزاليس فِيْ المباراة الأخيرة قبل الفوز

كشف النصر، عبر حسابه الرسمي على تويتر، عَنّْ توقيع النجم الإسباني ألفارو غونزاليس، قبل يومين من إغلاق سوق الانتقالات الصيفِيْة أبوابه.

وأكد الإعلامي علي العَنّْزي، عبر حسابه الرسمي، أن عقد المدافع الإسباني ألفارو غونزاليس مع النصر مستمر حتى صيف 2023، مع خيار تمديده لموسم آخر.

انتهى عقد ألفارو غونزاليس مع أولمبيك مرسيليا فِيْ أغسطس 2022.

شكك قطاع كبير من عشاق رياضة الشارع السعودي فِيْ درجة استعداد النجم الإسباني ألفارو غونزاليس، الأمر الذي يقودنا إلَّى “السعودية الرياضية” لاستعراض مبارياته الأخيرة مع أولمبيك مرسيليا بفرنسا، قبل الفوز

مع مرسيليا فِيْ الدوري الفرنسي.

كانت آخر مباراة لألفارو غونزاليس مع مرسيليا فِيْ الدوري الفرنسي ضد ستاد بريست فِيْ 4 ديسمبر 2022، قبل 286 يومًا.

مع مرسيليا فِيْ دوري المؤتمر الأوروبي.

كانت آخر مباراة للمدافع الإسباني ألفارو غونزاليس مع مرسيليا، عَنّْدما واجه كاراج الأذربيجاني، فِيْ 17 فبراير 2022، أي قبل 193 يومًا.

يتمتع المدافع الإسباني ألفارو غونزاليس، 32 عامًا، بأكثر من خبرة جيدة فِيْ مسيرته الطويلة فِيْ كرة القدم، خاصة بين صفوف ريال سرقسطة وإسبانيول وفِيْاريال الإسبان.

يذكر أن النصر يضم ثمانية محترفِيْن فِيْ قائمة الفريق الأول لكرة القدم لموسم 2023 هم البرازيلي لويس جوستافو والكولومبي ديفِيْد أوسبينا والإيفواري جيسلان كونان والأرجنتيني بيتي مارتينيز والأوزبكستاني جلال الدين مشاريبوف. والكاميروني فنسنت أبو بكر والبرازيلي أندرسون تاليسكا والإسباني ألفارو غونزاليس.