صدق أو لا تصدق.. متى كانت آخر مباريات فهد المولد مع كرة القدم

قسم كبير من الشارع الرياضي السعودي يتساءل عَنّْ مَوعِد المباراة الأخيرة التي لعبها النجم فهد المولد مع كرة القدم، بالتزامن مع دعوة اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا إلَّى القائمة الخضراء فِيْ تركيز عالم 2022. كوب.

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أعلن المنتخب السعودي عَنّْ دعوة 26 لاعبا إلَّى القائمة الرسمية التي تواجه الإكوادور والولايات المتحدة الأمريكية، فِيْ مباراة ودية، فِيْ مدينة أليكانتي الإسبانية، استعدادا لكأس العالم، التي تنطلق فِيْ قطر، فِيْ نوفمبر المقبل. .

صدق او لا تصدق .. متى كانت اخر مباراة لفهد المولد مع كرة القدم

أثار استدعاء النجم فهد المولد لقائمة المنتخب السعودي الكثير من الجدل بين الجماهِيْر فِيْ المجتمع الرياضي، مع استبعاد لاعبين أكثر ذكاءً مثل نادي التعاون سميحان النابت. وعبد الرحمن غريب من الاهلي وعبد الرحمن العبود من الاتحاد.

تفاجأ البعض بظهُور اسم فهد المولد، رغم أنه انضم لتوه إلَّى الشباب فِيْ صيف عام 2022، باتفاقية انتقال حر، بعد انتهاء عقده مع الاتحاد، بعد إيقافه لمدة 18 عامًا. سنوات. أشهر، بسبب تناول مواد طبية محظورة، قبل تخفِيْف العقوبة إلَّى شهرين فقط.

وكشف موقع “سعودي سبورت” عَنّْ مَوعِد آخر مباراة لعبها النجم فهد المولد بكرة القدم، بحسب “سوق الانتقالات”، منذ أن كانت مع الاتحاد فِيْ 13 مارس 2022، ضد الشباب، وهِيْ لنقول، منذ 182 يومًا، أي ما يعادل 6 أشهر كاملة تقريبًا.