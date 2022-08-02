صدمة| إصابة نجم النصر.. وتحديد مدة غيابه

تلقى نادي النصر ضربة جديدة، بـ “إصابة” أحد أبرز نجوم فريق كرة القدم الأول، قبل انطلاق الموسم الرياضي المقبل 2022-2023.

ويقيم النصر فِيْ مدينة ماريبا الإسبانية، استعدادًا للموسم الرياضي المقبل 2022-2023، حيث تعادل مع لاس بالماس (2-2)، قبل أن يتغلب على ريال سرقسطة، بهدفِيْن لواحد.

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والعالم يريد تعويض “موسم الصفر” فِيْ 2022-2022. وفِيْه قال وداعا لجميع البطولات المحلية والقارية.

إصابة نجم النادي النصر

أصيب أيمن يحيى جناح فريق النصر الأول لكرة القدم بـ “إصابة” عضلية تمنعه ​​من المشاركة فِيْ المباريات “الودية” المقبلة.

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ولعب يحيى فِيْ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على سبيل الإعارة، من يناير إلَّى يوليو 2022.

وبحسب التقارير الصحفِيْة ؛ النجم الشاب لنادي النصر يغيب عَنّْ الملاعب .. لمدة 10 أيام؛ بسبب الاصابة