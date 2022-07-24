صدمة الطاقة تهز الصناعة الألمانية.. مستقبل مظلم

تواجه الشركات الصناعية فِيْ ألمانيا وضعا خطيرا يهدد مستقبلها، ما دفعها لتقييد إنتاجها أو ترك جزء منه، بسبب ارتفاع أسعار الطاقة.

ارتفعت أسعار الكهرباء فِيْ ألمانيا مرتين على المدى القصير، فِيْ ظل توقف متوقع لتدفق الغاز عبر خط أنابيب “نورد ستريم 1″، مما ساهم فِيْ تراجع الإمدادات، بحسب وكالة “بلومبيرج”، فِيْما قال متحدث باسم حذرت وزارة الاقتصاد الألمانية من “وضع خطير” فِيْما يتعلق بإمدادات الغاز الروسي.

خفضت شركة الطاقة الروسية العملاقة جازبروم صادرات الغاز عبر خط الأنابيب إلَّى 40٪ الشهر الماضي، مستشهدة بتأخير إعادة المعدات التي أصلحتها شركة سيمنز الألمانية فِيْ كندا.

وكشفت نتائج استطلاع للرأي نُشر فِيْ ألمانيا، اليوم الأحد، أن ارتفاع أسعار الطاقة أجبر العديد من الشركات الصناعية فِيْ البلاد على تقييد إنتاجها.

وبحسب نتائج استطلاع أجرته غرفة الصناعة والتجارة الألمانية على 3500 شركة فِيْ جميع المجالات والمناطق، قالت 16٪ من الشركات الصناعية إنها تجد نفسها مضطرة للاستجابة لارتفاع أسعار الطاقة بخفض الإنتاج أو التخلي عَنّْ جزء منه. من مجالات أعمالهم.

قالت 25٪ من هذه الشركات أنها قامت بذلك بالفعل، بينما قالت 25٪ أخرى إنها بصدد القيام بذلك.

أظهر التحليل الأولي المتعلق بالتحول فِيْ مجال الطاقة أن حوالي 50٪ من هذه الشركات صرحت بأنها تخطط لاتخاذ الخطوات المناسبة.

من جهته، علق رئيس الغرفة بيتر أدريان بالقول إن هذه “أرقام مقلقة”، مشيراً إلَّى أنها تدل على التأثير القوي للارتفاع المستمر فِيْ أسعار الطاقة على ألمانيا كَمْقر للشركات. “العديد من الشركات ليس لديها خيار سوى إغلاق أو نقل الإنتاج إلَّى مقار أخرى.” .

أظهر التحليل تأثيرًا قويًا بشكل خاص على الشركات كثيفة الاستهلاك للطاقة، حيث بلغت قيم الشركات المتأثرة بهذا الارتفاع ضعف المتوسط ​​العام فِيْ قطاع الصناعة.

وأضاف أدريان، “ما نلاحظه فِيْ الوقت الحاضر هُو تراجع فِيْ استهلاك الغاز فِيْ القطاع الصناعي، وهُو فِيْ الأساس بسبب توقف الآلات والأنظمة، وهذا ليس بسبب التحسن فِيْ كفاءة الطاقة”.

وقالت الغرفة إن التحليل أظهر أيضًا أن العديد من الشركات لا تزال مضطرة لشراء كَمْية كبيرة من الغاز لعام 2022، حيث أشار المسح إلَّى أن حوالي نصف الشركات فقط غطت احتياجاتها من خلال إبرام عقود لشراء الغاز، فِيْ حين أن أكثر من ثلثها غطت احتياجاتها. لا يزال يتعين على الشركات شراء المزيد. أكثر من 30٪ من احتياجاتها السنوية من الغاز.

من جهتها، أعلنت وكالة الشبكة الفِيْدرالية الألمانية، السبت، أنه من المقرر إطلاق نموذج المزاد المقرر لترشيد استهلاك الغاز فِيْ القطاع الصناعي اعتبارًا من الخريف المقبل.

وقال كلاوس مولر، رئيس الوكالة، “من المقرر أن يفتتح المعرض فِيْ 15 سبتمبر، ويدخل حيز التنفِيْذ اعتبارًا من 1 أكتوبر”.

هذا النموذج من شأنه أن يحفز مستهلكي الغاز من الشركات الصناعية القادرة على الاستغناء عَنّْ الغاز، بحيث تقوم هذه الشركات بترشيد استهلاكها مقابل رسوم يتم تمويلها من السوق، بشرط أن توفر هذه الشركات كَمْيات من الغاز يمكن تخزينها.

على الرغم من انخفاض إمدادات الغاز الروسي، تحاول ألمانيا ملء مرافق تخزين الغاز بسرعة قبل بدء موسم التدفئة.

قال مولر إن نموذج المزاد هُو عرض منخفض العتبة، وأضاف “لكنه بالطبع ليس حلاً سحريًا لأنه لا يقصد منه تحفِيْز خفض الاستهلاك على المستوى الهِيْكلي”، موضحًا، بدوره، أن هذا النموذج يمكن أن يساعد الحد من عواقب الأزمة قبل تدخل الدولة أو وكالة التواصل. .

وبحسب مولر، لا يوجد سبب لافتراض نقص قصير المدى فِيْ الغاز لأننا ما زلنا فِيْ الصيف وهناك أدوات أخرى يجب تفعيلها الآن، ونموذج المزاد لا يزال لديه الوقت للتطبيق، وقال “. علينا أن نمر فِيْ فصلين شتويين، ولدينا مشكلة غاز حتى صيف 2024 “. .