توقع بنك MUFG الياباني قفزة كبيرة فِيْ سعر الدولار مقابل الليرة التركية، بعد أن خفض البنك المركزي التركي فجأة سعر الفائدة.

ورأى أكبر بنك فِيْ اليابان أن سعر صرف الدولار قد يقفز إلَّى 20 جنيها فِيْ الربع الأول من العام المقبل.

جاء هذا التوقع بعد أن أجرى البنك المركزي التركي خفضًا مفاجئًا فِيْ أسعار الفائدة، مستفِيْدًا من التدفق الأخير للأموال الأجنبية، فِيْ أعقاب ارتفاع عائدات الصادرات والسياحة والودائع بالدولار من روساتوم الروسية لبناء محطة للطاقة النووية.

خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس إلَّى 13 فِيْ المائة، قائلاً إنه يحتاج إلَّى مواصلة دفع النمو الاقتصادي على الرغم من ارتفاع التضخم إلَّى ما يقرب من 80 فِيْ المائة والاتجاه العالمي بين البنوك المركزية الأخرى لتشديد السياسات.

استقرت الليرة يوم الجمعة عَنّْد 18.105 مقابل الدولار، أضعف قليلاً من المستوى القياسي عَنّْد إغلاق يوم الخميس عَنّْدما أدى خفض سعر الفائدة إلَّى انخفاض العملة بأكثر من 1٪ إلَّى 18.15، وهُو أضعف مستوى لها منذ 20 ديسمبر.

وصف المحللون فِيْ جيه بي مورجان خفض سعر الفائدة بأنه “فرصة مدفوعة بزيادة صافِيْ وإجمالي احتياطيات النقد الأجنبي”.

ليرة

قال خبراء فِيْ بنك اليابان إن الحركة المحدودة نسبيا فِيْ الدولار بعد قرار خفض سعر الفائدة مرتبطة برسالة مفادها أن البنك المركزي التركي ليس مستعدا للانحراف كثيرا عَنّْ المستوى الحالي لسعر الفائدة، بحسب ما أوردته وكالة بلومبرج.

أكد الخبراء أن توقيت خفض سعر الفائدة تزامن مع فترة انخفضت فِيْها عائدات السندات طويلة الأجل فِيْ أوروبا والولايات المتحدة بمقدار 50-60 نقطة أساس، موضحين أن هذا يشير إلَّى أنه لن يستغرق وقتًا طويلاً لرؤية تحركات أكبر فِيْ سعر الدولار مقابل الليرة فِيْ حالة زيادة العوائد طويلة الأجل.

عجز الميزانية

بينما أكد خبراء فِيْ بنك MUFG الياباني أن الليرة التركية ستستمر فِيْ الضعف، حذروا من أن عجز الميزانية التركية قد يفاقم وضع الليرة.

التركية الوسطى

كشف البنك المركزي التركي عَنّْ إجراءات جديدة يوم السبت تهدف إلَّى معالجة توافر الائتمان بما فِيْ ذلك ضمان توافر احتياطي أعلى لمتطلبات المقرضين، بعد أيام من صدمة الأسواق بخفض سعر الفائدة 100 نقطة أساس إلَّى 13٪.

وقال إن هذه الخطوات تهدف إلَّى دعم الاستقرار المالي وتعزيز آلية التحويلات النقدية، بعد أن أشار إلَّى ضرورة معالجة الفجوة المتزايدة بين سعر الفائدة ومعدلات الإقراض عَنّْدما خفض أسعار الفائدة يوم الخميس.

اتخذت السلطات التركية، بما فِيْ ذلك البنك المركزي وهِيْئة التنظيم والرقابة المصرفِيْة، خطوات سابقة لحصر القروض على الشركات باستثناء تلك التي تزيد قيمة صادراتها عَنّْ وارداتها، كجزء من خطة اقتصادية تسعى إلَّى تحويل عجز كبير فِيْ الحساب الجاري. إلَّى فائض.

فِيْ الشهر الماضي، اشتكت مجموعات الأعمال من اللوائح وقالت إن الشركات المصنعة لم تتمكن من الحصول على تمويل منخفض الفائدة.

قال تيموثي آش، من BlueBay Asset Management، إن القواعد الجديدة للبنك المركزي لخفض أسعار الإقراض المصرفِيْ تجعل العمل المصرفِيْ معقدًا للغاية.

وأضاف آش فِيْ تغريدة على تويتر “سيزيد ذلك المخاوف من تسارع محمومة (للاقتصاد)، ويؤدي إلَّى تفاقم التضخم ويزيد الضغط على الليرة”.