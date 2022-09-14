صدمة.. الهلال يخسر نجمه أمام الوحدة رسميا

وخسر الفريق الكروي الأول لنادي الهلال أحد أبرز نجومه فِيْ مباراة الفريق الأولى لكرة القدم أمام الوحدة.

يستضيف الهلال فريق نادي الوحدة لكرة القدم الأول، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة دوري روشان السعودي 2022-2023.

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ويحتل الزعيم المركز الثاني فِيْ جدول دوري روشان للمحترفِيْن السعودي برصيد 9 نقاط من 3 مباريات رسمية.

* غياب جانغ هِيْون سو عَنّْ مباراة الوحدة

ذكرت صحيفة الرياضية أن النجم الكوري الجنوبي جانغ هِيْون سو قلب دفاع الهلال يغيب عَنّْ مواجهة الفريق الأول لكرة القدم ضد الوحدة.

وكشفت الصحيفة أن هِيْون سو لم يشف بعد من الإصابة التي تعرض لها خلال المباراة الودية بين الهلال ونوتنجهام فورست بإنجلترا، استعدادًا لهذا الموسم.

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وسيكون الظهُور الأول للمدافع الكوري، مع نادي الهلال، هذا الموسم، فِيْ 2 أكتوبر المقبل، فِيْ المباراة ضد التعاون، فِيْ اليوم الخامس من مسابقة الدوري.