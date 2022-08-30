صدمة برشلونة.. المريسل يهزم جيرارد روميرو بـ”تدوينة رئيس النصر”

اشتد الخلاف بين الوسيط عبد العزيز المريسل والصحفِيْ الإسباني جيرار روميرو فِيْ الساعات الأخيرة من الثلاثاء، باستثناء أنباء دخول النصر فِيْ مفاوضات رسمية مع برشلونة، حول ضم البوسني. ميراليم بيانيتش، قبل أقل من 48 ساعة من نهاية سوق الانتقالات الصيفِيْ 2022.

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حقق فريق النصر لكرة القدم، فِيْ صيف 2022، فِيْ الوقت الحالي، فِيْ التعاقد مع 5 لاعبين، هم البرازيلي لويس جوستافو، والكولومبي ديفِيْد أوسبينا، والإيفواري جيسلان كونان، والإسباني ألفارو غونزاليز، وعبد الرحمن. غريب.

أما بالنسبة لبرشلونة، فقد تمكن الرئيس جوان لابورتا من تكوين فريق قوي للمنافسة مع ريال مدريد على لقب الدوري الإسباني، من خلال ضم نجوم من الدرجة الأولى فِيْ أوروبا، مثل البولندي روبرت ليفاندوفسكي، والفرنسي جول كوندي، والدنماركي أندرياس كريستنسن.، والبرازيلية رافِيْنيا.

مواجهة برشلونة .. المسيل يهزم جيرارد روميرو بـ “منصب رئيس النصر”

بدأ الجدل الواسع عَنّْدما خرج الإعلامي جيرارد روميرو، فِيْ بث مباشر، أكد فِيْه رفض برشلونة عرضًا رسميًا من النصر، بسبب خلاف بين الطرفِيْن، بشأن النسبة التي يريدها النادي السعودي. دفع راتب ميراليم بيانيتش، قبل تأكيد وصول موصلي معمر، رئيس نادي النصر، إلَّى برشلونة، لاستكَمْال المفاوضات.

خبر جيرارد روميرو، المقرب من برشلونة، لم يعجبه الإعلامي عبد العزيز الموريسل، حيث غرد كثيرا عبر حسابه الرسمي على شبكة التواصل الاجتماعي تويتر، متحديا الإعلام الإسباني، الذي كان مخطئا فِيْما قاله. قال عَنّْ مفاوضات الفوز مع ميراليم بيانيتش، حيث أغلق النادي سوق الانتقالات الصيفِيْة 2022.

تحدى الرسول روميرو، الذي سيغلق حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، إلَّى الأبد، إذا صحّت أنباء مفاوضات الفوز وبرشلونة.

لم ينتظر عبد العزيز المريسل طويلاً، إذ كتب موصلي المعمر عبر حسابه الرسمي على تويتر تغريدة غاضبة، أقسم فِيْها أنه ليس فِيْ برشلونة، وأن انتصار ميركاتو انتهى رافضًا الدخول. فِيْ المفاوضات. مع Pjanic.

واستغل الموريسل منصب الرئيس للرد على جيرارد روميرو “أكبر ما يقلقني هُو ألا ينخدع أحد من جمهُور النصر .. إنه يشخر بشيء ثم المزاجات الأخرى تجعله سعيدًا ويتفرقع فِيْه. تم قبولهم من قبل النصراوي، رئيس جيرارد روميرو “.

وظهر الصحفِيْ الإسباني جيرارد روميرو، عبر البث المباشر، مندهشا بمنصب رئيس النصر، حول بيانيتش.