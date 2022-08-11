صدمة بعد وفاة لينا الهاني.. التقطت صورة داخل السيارة قبل الحادث

توفِيْت مصممة الأزياء اللبنانية لينا الهاني، شقيقة الفنانة سارة الهاني، فِيْ حادث مروري بالكويت صباح الأربعاء.

لينا الهاني توفِيْت بعد اصطدام سيارتها بأخرى عَنّْدما وصلت طواقم الإسعاف إلَّى مكان الحادث ونقلتها إلَّى مستشفى قريب، لكن الأطباء أعلنوا وفاتها بسبب إصابات خطيرة.

قبل ساعات من وقوع الحادث المأساوي، نشرت مصممة الأزياء المتوفاة صورتين عبر خاصية “القِصَّة” على حسابها على إنستجرام، ظهرت خلالها بصحة جيدة، مرتدية ملابس بيضاء، وظهرت فِيْ الصورة الثانية داخل السيارة.

ومن بين آخر ما نشرته لينا على حسابها على إنستجرام، والذي يتابعه أكثر من 68 ألف شخص، كانت صورة لها بإطلالة صيفِيْة، وهِيْ ترتدي فستانًا مطبوعًا بالألوان وتعلق “حب أم سعادة لإختيار”.

تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع نبأ وفاة الهاني، حيث عبر عدد من أصدقائه عَنّْ صدمتهم بعد تلقي الخبر.

وكتبت دالي القبندي نددت بصديقتها “الهاني” قائلة “أحبك كثيرا يا لينا ربي يرحمك وأغفر لك اللهم إني كنت طيبًا ولطيفًا والجميع يحبك.

وعلقت الفنانة الكويتية رونق بقولها “رحمها الله ويغفر لها”.

ووصفتها الإعلامية دانا الربيعش قائلة “لينا الهاني فِيْ رعاية الله يرحمها الله ويغفر لها ويصبر أهلها وأحبابها”.

وقالت خبيرة التجميل حصة “لا حول ولا قوة إلا بالله. لينا الهاني فِيْ كنف الله .. اللهم اني طوني رأيتها فِيْ شهر الله .. الله يرحمها ويغفر لها”. . ” طيب قلبه طهر الله قلوب بناته وأهله.

تعتبر لينا الهاني ناشطة ومؤثرة على مواقع التواصل الاجتماعي، ومهتمة بأعمال شقيقتها النجمة اللبنانية التي تدير أيضًا متجر LUXURIA وهِيْ أم لطفلتين.