صدمة “تضرب” الهلال فِيْ قضية كنو.. أغرب مفاجآت 2022

يواجه نادي الهلال كارثة كبيرة، فِيْ حالة النجم الدولي محمد كانو، خط وسط فريق كرة القدم الأول.

وأعلنت غرفة تسوية المنازعات فِيْ وقت سابق أنه تم تعليق Kno لمدة “4 أشهر” ؛ فِيْ إطار تجديد عقده مع الهلال رغم توقيعه لنادي النصر.

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وتقدم الزعيم باستئناف لدى مركز التحكيم الرياضي أيد الإيقاف الرسمي للاعب بالإضافة إلَّى حرمان الفريق الأول من “فترتي تسجيل” من العقود.

* خطاب رسمي من الهلال فِيْ قضية كنو

وبحسب الصحفِيْ عبد الرحمن الحميدي فإن مجلس إدارة الهلال برئاسة فهد بن نافل بعث برسالة رسمية إلَّى الجهات المختصة. للاستفسار عَنّْ مَوعِد عودة محمد كانو للمشاركة فِيْ المباريات مرة أخرى.

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تضاربت الأنباء حول مَوعِد عودة كنو. للمشاركة فِيْ مباريات الهلال. خاصة بعد دخول فترة الراحة بين الموسمين، والاستراحة الدولية، فِيْ أيام الإيقاف.

وأشار الحميدي على قناة “SSC”، إلَّى أن الجهات المختصة تجاهلت تماما الرد على الهلال. حيث لم يتحدد حتى الآن مَوعِد عودة نجم الهلال للمباريات.

مخاوف الهلال، بسبب مشاركة محمد كانو، قبل المَوعِد الرسمي لانتهاء العاقوية ؛ وهذا يعَنّْي أن الفريق يعتبر خاسراً ويتم خصم النقاط من رصيده.