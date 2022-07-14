صدمة جديدة لأسعار النفط مع رفع محتمل لأسعار الفائدة الأمريكية

تراجعت أسعار النفط بأكثر من دولارين يوم الخميس حيث ركز المستثمرون على احتمال رفع أسعار الفائدة الأمريكية بشكل كبير، والذي من شأنه أن يحد من ارتفاع التضخم ولكن فِيْ نفس الوقت يضر بالطلب على النفط.

تراجعت العقود الآجلة لخام برنت لشهر سبتمبر / أيلول 2.14 دولار إلَّى 97.43 دولار للبرميل بحلول الساعة 1038 بتوقيت جرينتش، بعد أن استقرت دون 100 دولار للجلسة الثانية على التوالي يوم الأربعاء.

تم تداول العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط تسليم أغسطس عَنّْد 93.78 دولار للبرميل، بانخفاض 2.52 دولار.

وتراجعت أسعار النفط فِيْ الأسبوعين الماضيين بفعل مخاوف من الركود رغم تراجع صادرات الخام والمنتجات المكررة من روسيا بسبب العقوبات الغربية بالإضافة إلَّى تعطل الإمدادات من ليبيا.

من المتوقع أن يكثف مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي الأمريكي جهُوده لمعالجة التضخم إلَّى أعلى مستوى فِيْ 40 عامًا من خلال رفع أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس هذا الشهر، بعد أن رسمت بيانات التضخم صورة قاتمة لضغوط الأسعار المتسارعة.

اشترى المستثمرون أيضًا الدولار، والذي غالبًا ما يُنظر إليه على أنه ملاذ آمن. سجل مؤشر الدولار أعلى مستوى له فِيْ 20 عاما يوم الأربعاء، مما يجعل شراء النفط أكثر تكلفة للمشترين خارج الولايات المتحدة.

كَمْا أدت المخاوف بشأن فرض قيود جديدة تتعلق بالوباء فِيْ العديد من المدن الصينية، بهدف الحد من الزيادة فِيْ الحالات المصابة بمتغير جديد شديد العدوى، إلَّى انخفاض أسعار النفط.

فِيْ غضون ذلك، سيزور الرئيس الأمريكي جو بايدن المملكة العربية السعودية يوم الجمعة، حيث سيحضر قمة الحلفاء فِيْ الخليج ويدعوهم لضخ المزيد من النفط.