صدمة جديدة للنصر.. “فِيْفا” يصدر حكَمْا بالتعويض فِيْ قضية حمد الله

نقل الإعلامي الرياضي محمد العامري، فِيْ ساعة مبكرة من صباح الجمعة، إلَّى جمهُور نادي الاتحاد، بعض الأخبار السارة عَنّْ قضية المهاجم المغربي عبد الرزاق حمدالله ضد نادي النصر.

ولعب حمدالله فِيْ صفوف فريق نادي النصر الأول لكرة القدم، من أغسطس 2022 إلَّى نوفمبر 2022، قبل أن تنهِيْ الإدارة عقده. بحجة سلوكه المخل بالآداب.

وأعلنت لجنة المهنيين السعودية فِيْ وقت سابق إيقاف الحمدالله لـ “4 أشهر”. للتفاوض مع الاتحاد، خلال الفترة المحمية لعقده مع فريق كرة القدم الأول لنادي النصر.

من جهته، رفع مركز التحكيم الرياضي عقوبة الإيقاف “المؤقت” للنجم المغربي ؛ حتى صدور الحكَمْ النهائي فِيْ الاستئناف، يقدمه اللاعب والعميد الاتحادي.

ورفع النجم الدولي والمغربي القضية إلَّى مجلس إدارة الاتحاد الدولي لكرة القدم. المطالبة بقيمة الشرط الجزائي فِيْ العقد والمقدر بـ 83 مليون ريال.

وفِيْ هذا السياق كتب الصحفِيْ محمد العامري عبر حسابه الرسمي بموقع التدوين الصغير “تويتر” “محكَمْة (كاس) تؤكد حكَمْ الفِيْفا ضد نادي النصر بدفع 22 مليون ريال البرازيلي جوليانو وترفض الاستئناف!”

وبناء على ما سبق ذكر العامري “من المنتظر أن تصدر (الفِيْفا) حكَمْا بتعويض اللاعب عبد الرزاق حمدالله عَنّْ عقده خلال الأيام المقبلة”.