صدمة جديدة لليورو.. أدنى مستوى فِيْ 20 عاما مقابل الدولار

تلقى اليورو الأوروبي صدمة جديدة وانخفض إلَّى مستوى منخفض جديد خلال 20 عامًا مقابل العملة الأمريكية عَنّْد 1.0045 دولار.

ارتفع سعر الدولار بشكل حاد يوم الاثنين، خاصة فِيْما يتعلق بسعر اليورو الذي يتأثر باحتمال انقطاع إمدادات الغاز الروسي إلَّى أوروبا.

يتجنب المستثمرون الأصول الخطرة ويفضلون التداول بالدولار الأمريكي.

بدأت شركة النفط الروسية العملاقة جازبروم يوم الاثنين أعمال الصيانة الدورية لخط أنابيب نورد ستريم 1، الذي لا تزال تتدفق من خلاله كَمْية كبيرة من الغاز الروسي إلَّى ألمانيا وعدة دول أخرى فِيْ أوروبا الغربية. ستستمر عمليات الصيانة لمدة عشرة أيام.

وهناك مخاوف من احتمال امتناع “غازبروم” عَنّْ استئناف ضخ الغاز، فِيْ ظل تدهُور العلاقات بين روسيا والغرب إلَّى أدنى مستوياتها منذ سنوات نتيجة الُغُزو الروسي لأوكرانيا.

ودعا وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير يوم الأحد إلَّى “الاستعداد للمعركة” للتعامل مع احتمال حدوث خفض كامل فِيْ الإمدادات، قائلا إنه “الاحتمال الأرجح”.

يعتقد ستيفن إينيس، المحلل فِيْ SPI Asset Management، أن فرضية التخفِيْض الكلي فِيْ العرض “ستعزز التضخم المصحوب بالركود المرتفع بالفعل فِيْ أوروبا”.

يساهم ارتفاع أسعار الطاقة فِيْ زيادة التضخم بينما يؤدي إلَّى الركود أو حتى الانكَمْاش فِيْ اقتصاد منطقة اليورو.

لا يترك النمو البطيء مجالًا كبيرًا للبنك المركزي الأوروبي لرفع أسعار الفائدة.