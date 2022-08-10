صدمة جديدة..مرتضى منصور مهدد بالحبس لمدة سنة بسبب الخطيب

بطولات الزمالك مع مرتضى منصور

يواجه مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك حكما جديدا بالسجن لمدة عام بتهمة إهانة محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي والتشهير به، بعد صدور حكم قضائي بحقه يوم الثلاثاء بالسجن لمدة شهر. نفس الموقف.

حكمت محكمة الجنح الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، على مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، بالسجن لمدة شهر بتهمة إهانة محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.

وذكرت التقارير أن الحكم الصادر بسجن مرتضى منصور لمدة شهر بموجب القانون سيؤدي إلى تنفيذ الحكم النهائي الذي سبق أن أصدرته نفس المحكمة في دائرة مختلفة قبل أيام، مع حبس مرتضى منصور لمدة عام. .. مع وقف التنفيذ بتهمة إهانة الواعظ والتشهير به.

ينص القانون على أنه إذا صدر حكم جديد ضد شخص خلال المدة القانونية لوقف تنفيذ حكم آخر ضده، فإنه يتطلب تنفيذ العقوبتين المحكوم بهما.

صدر الحكم بسجن مرتضى منصور لمدة شهر واحد خلال وقف عقوبة السجن لمدة سنة واحدة، الأمر الذي يستوجب تطبيق العقوبتين وفق القانون.

والحل الوحيد لإنقاذ مرتضى منصور من السجن هو محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي الذي تخلى عن دعواه واتهم رئيس الزمالك بالسب والقذف وهنا تقع العقوبة كلها على.