صدمة.. حسم مَوعِد عودة كنو إلَّى مباريات الهلال الرسمية

وما زال الجدل يحيط بـ “مَوعِد” عودة النجم الدولي محمد كنو، متوسط ​​ملعب الهلال، للمشاركة فِيْ مباريات الفريق الأول لكرة القدم من جديد.

وأعلنت غرفة تسوية المنازعات فِيْ الأول من مايو / أيار الماضي، حظر Kno لمدة “4 أشهر” ؛ عَنّْ تجديد عقده مع الفريق الكروي الأول لنادي الهلال، بعد التوقيع مع منافسه النصر، بعد دخوله وقت الفراغ.

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وتقدمت إدارة الهلال باستئناف لدى المركز السعودي للتحكيم الرياضي الذي أيد العقوبة وسط أنباء متضاربة فِيْ تاريخ انتهائها رسمياً.

* مَوعِد عودة محمد كنو لمباريات الهلال

وفِيْ هذا السياق، كشف الصحفِيْ الرياضي، سعود الصرامي، عَنّْ مَوعِد عودة كنو، للمشاركة فِيْ مباريات الهلال الرسمية، بعد انتهاء ركلة جزاء.

وأعلن الصرامي، فِيْ تصريحات متلفزة، عودة محمد كانو، فِيْ اليوم التاسع من منافسات دوري روشان السعودي 2022-2023، أي بعد انتهاء حملة المنتخب السعودي فِيْ المونديال.

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وتتوقف رَابِطْة روشن فِيْ السابع عشر من أكتوبر المقبل بعد اليوم الثامن. استعدادًا لمشاركة الأخضر فِيْ مونديال 2022، التي ستستضيفها الدوحة، قطر، فِيْ شهري نوفمبر وديسمبر.

وعبر الإعلامي الرياضي عَنّْ دهشته لتصريح رئيس نادي الهلال فهد بن نافل بأنه ومجلس إدارته والهِيْئات الفنية والإدارية يجهلون طريقة احتساب عقوبة كنو وتاريخ عودته إلَّى الطرفِيْن.