صدمة| رحيل نجم النصر رسميا.. وانتقاله إلَّى هذا النادي !

رسمياً، “رحل” نجم جديد عَنّْ فريق النصر الأول لكرة القدم، قبل أيام قليلة من إغلاق فترة الانتقالات الصيفِيْة الحالية.

وقعت النصر 3 اتفاقيات رسمية – حتى الآن -. وهم حارس المرمى الكولومبي ديفِيْد أوسبينا والجناح الإيفواري جيزلان كونان ولاعب الوسط البرازيلي لويس جوستافو.

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بالإضافة إلَّى هؤلاء اللاعبين، أعلنت تقارير محلية ودولية عَنّْ صفقة عالمية مع المدافع البلجيكي جيسون ديناير ؛ للانضمام إلَّى صفوف الفريق الأول لكرة القدم على سبيل الإعارة المجانية.

* نجم النصر ينتقل لنادي أبها

وفِيْ هذا السياق، أعلن أبها، فِيْ بيان رسمي، توقيع عبد الفتاح آدم مهاجم فريق النصر الأول لنادي النصر.

وأشار أبها إلَّى أن آدم وقع عقدا لربطه مع فريق كرة القدم الأول، لمدة موسم رياضي واحد، على سبيل الإعارة.

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وشكر النادي مجلس إدارة النصر برئاسة مصالي المعمر والوكيل التجاري للاعب على سهُولة المفاوضات. لإغلاق الصفقة.

مع رحيل آدم، لم يعد النصر يضم أي مهاجمين صريحين، باستثناء الكاميروني فنسنت أبو بكر والشاب مشاري النمر.

يشار إلَّى أن عبد الفتاح آدم انضم إلَّى النصر صيف 2022 قادمًا من التعاون، حيث سجل هدفِيْن وصنع 4 آخرين، خلال 20 مباراة رسمية، فِيْ مختلف المسابقات.