صدمة طاقة جديدة لأوروبا.. الجزائر تلمح لرفع أسعار الغاز

أعلنت شركة النفط والغاز الحكومية الجزائرية سوناطراك، الأحد، عَنّْ مفاوضاتها مع جميع عملائها لة أسعار الغاز.

وقال توفِيْق حكَمْ الرئيس التنفِيْذي للشركة، إن ة السعر لا تستهدف شركة أو دولة معينة.

قفزت عائدات الجزائر من النفط والغاز إلَّى أكثر من 21 مليار دولار فِيْ الأشهر الخمسة الأولى من عام 2022، بحسب سوناطراك.

قال مسؤول فِيْ سوناطراك لرويترز إن إيرادات الجزائر من النفط والغاز ارتفعت على أساس سنوي بنسبة 70 بالمئة خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2022 لتصل إلَّى 21.5 مليار دولار.

سوناطراك هِيْ شركة عامة تتعامل مع استغلال الموارد البترولية فِيْ الجزائر ولها أنشطة فِيْ الإنتاج والاستكشاف والاستخراج والنقل والتكرير.

وفِيْ وقت سابق، قال مصدران مطلعان على الأمر لرويترز إن شركة النفط والغاز الحكومية الجزائرية سوناطراك تتفاوض مع مشترين أوروبيين بشأن سبل الاستفادة من الزيادات الكبيرة فِيْ أسعار الغاز العالمية فِيْ عقودها طويلة الأجل.

وأضاف المصدران أن سوناطراك تدرس خيارات قليلة، من بينها ارتباط جزئي بأسعار الغاز فِيْ المعاملات الفورية فِيْ عقود ارتبطت تاريخيا بسعر خام برنت.

ازدادت أهمية دور الجزائر كَمْورد للغاز لإيطاليا وإسبانيا ودول جنوب أوروبا الأخرى بسبب الحرب فِيْ أوكرانيا وفرض عقوبات أوروبية على موسكو.

قطعت روسيا مؤخرًا إمدادات الغاز عَنّْ أوروبا.

قال المستشار الألماني أولاف شولتز، اليوم، إنه يعتزم اتخاذ إجراءات دعم حكومية لمنع حدوث انفجار فِيْ الأسعار فِيْ ظل تقلص إمدادات الغاز الروسي إلَّى ألمانيا.

قال السياسي الاشتراكي الديمقراطي، اليوم الأحد، ردًا على سؤال حول الطرف الأول للمساعدة، هل هُو شركات إمدادات الطاقة أم المستهلكين، مشيرًا إلَّى أن هذا يحدث بالفعل .

يعتقد شولتز أن القروض الحكومية لشركات إمدادات الطاقة ستساهم فِيْ وقف ارتفاع الأسعار.

وبشأن الأزمة التي سقطت فِيْها شركة Uniper Group الألمانية، أكبر مستورد للغاز الروسي، قال شولز “نحن الآن ندرس مع الشركة ما يمكن عمله”. وتحدث شولز فِيْ هذا الصدد عَنّْ شركة الطيران الألمانية لوفتهانزا التي توصلت بعد مفاوضات مع الحكومة والمفوضية الأوروبية إلَّى صفقة إنقاذ بقيمة 9 مليارات يورو.

“فِيْ الأزمة الأخيرة، قمنا بتطوير أدوات دقيقة للغاية حول كَيْفَِيْة دعم الشركات التي تتعرض لضغوط بسبب الظروف التي لا تتحمل مسؤوليتها، حتى لو كانت هذه شركات كبيرة جدًا، وقد فعلنا ذلك ولوفتهانزا مثال على ذلك وأضاف شولز “.

وأضاف شولتز أن المناقشات جارية حاليًا حول أفضل طريقة لضمان عدم تلف إمدادات الغاز بسبب عدم قدرة شركة مهمة على مواصلة أعمالها.