صدمة.. عملية جراحية عاجلة لـ”نجم الشباب” قبل منافسة الهلال

خضع أحد نجوم فريق الشباب الأول لكرة القدم لعملية طارئة تزامنت مع فترة التوقف الدولي الحالية.

تقدم الشباب مستويات مبهرة فِيْ الموسم الرياضي الحالي 2022-2023 ؛ حيث يحتل “صدارة” دوري روشان للمحترفِيْن السعودي برصيد 12 نقطة من أصل 4 انتصارات.

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والليث، بفارق هدف واحد فقط، بعيد عَنّْ الفريق الكروي الأول لنادي الهلال الذي يحتل المركز الثاني برصيد 12 نقطة أيضًا.

* جراحة طارئة لـ “النجم الشاب”

وأعلن نادي الشباب، فِيْ بيان رسمي، أن متعب الحربي الظهِيْر الأيسر لفريق كرة القدم الأول خضع لعملية جراحية فِيْ القرنية.

وكشفت الشباب أن عملية الفتاة البالغة 23 عاما كانت “ناجحة” بحمد الله.

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ولم يحدد النادي فِيْ بيانه المدة التي سيبقى فِيْها الحربي خارج الملاعب، معربا عَنّْ أمله فِيْ أن يتعافى اللاعب ويعود قريبا.

يشار إلَّى أن متعب الحربي لن يشارك فِيْ المباراتين “الوديتين” لمنتخب المملكة العربية السعودية لكرة القدم، ضد الإكوادور والولايات المتحدة الأمريكية.