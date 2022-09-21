صدمة.. غياب نجم النصر عَنّْ كلاسيكو الاتحاد ولقاء أبها

تلقى الجهاز الفني لفريق النصر لكرة القدم الأول لنادي النصر بقيادة المدرب الفرنسي رودي جارسيا، حالة من الذعر بسبب مَوعِد عودة الأرجنتيني بيتي مارتينيز للمشاركة فِيْ المونديال.

بيتي مارتينيز، لاعبة الوسط الأرجنتينية البالغة من العمر 29 عامًا، تغيب عَنّْ صفوف النصر بسبب الجهد البدني الذي بذلته فِيْ ملعب الفريق، والذي تسبب فِيْ التهاب عضلة القلب.

وأشارت تقارير إعلامية إلَّى احتمال عودة بيتي مارتينيز إلَّى التدريبات والمباريات، لكن بشكل تدريجي.

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وبحسب الصحفِيْ الرياضي خالد الرشيد، فقد تأكد اليوم الأربعاء، تغيب بيتي مارتينيز عَنّْ لقاء الاتحاد، وستغيب إلَّى حد كبير عَنّْ لقاء أبها المقبل.

ومن المقرر أن يستضيف فريق النصر نظيره الاتحاد على ملعب مرسول بارك بالعاصمة الرياض مساء الأحد 2 أكتوبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الخامسة لموسم دوري 2022-2023 روشان من السعودية.

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ويحتل فريق الاتحاد المركز الثالث فِيْ الترتيب برصيد 10 نقاط، ويليه النصر فِيْ المركز الرابع برصيد 9 نقاط، بعد أربعة أيام على انطلاق المسابقة.