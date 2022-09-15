صدمة| غياب نجم النصر عَنّْ كلاسيكو الاتحاد

تلقى الفريق الكروي الأول لنادي النصر ذعرًا كبيرًا، قبل مباراة الاتحاد الكلاسيكي، فِيْ دوري روشان للمحترفِيْن السعودي 2022-2023.

يستقبل النصر الفريق الكروي الأول لنادي الاتحاد، يوم 2 أكتوبر، ضمن فعاليات اليوم الخامس من منافسات الدوري.

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العلم يحتل المركز السابع فِيْ جدول دوري روشان للمحترفِيْن السعودي برصيد 6 نقاط وبفارق نقطة واحدة عَنّْ العميد الاتحادي بعد 3 مباريات.

* غياب مشاريبوف فِيْ النصر والاتحاد كلاسيك

وفِيْ هذا السياق أعلن الإعلامي الرياضي أحمد الجدي عَنّْ “احتمال” غياب النجم الأوزبكي جلال الدين مشاريبوف جناح فريق النصر الأول لكرة القدم عَنّْ الاتحاد الكلاسيكي.

ولم يشارك مشاريبوف فِيْ أي مباراة رسمية مع نادي النصر منذ انطلاق الموسم الرياضي الحالي 2022-2023. بسبب الاصابة

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وكشف الجدي أن النجم الأوزبكي ما زال يعاني من إصابة قد تمنعه ​​من المشاركة فِيْ الكلاسيكو ؛ على الرغم من التوقعات السابقة، دخل القائمة الحزبية.

يشار إلَّى أن مشاريبوف انضم إلَّى فريق النصر فِيْ يناير 2022، قبل أن يغادر لمدة 6 أشهر، على سبيل الإعارة، للشباب الإماراتي من الأهلي دبي. بالعودة إلَّى أول فريق كرة قدم الصيف الماضي.