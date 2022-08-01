صدمة في منتخب المغرب قبل كأس العالم قطر 2022

تلقى فريق كرة القدم المغربي ذعرًا قبل مونديال 2022 في قطر.

تنطلق بطولة كأس العالم 2022 من 21 نوفمبر إلى 18 ديسمبر في قطر.

المغرب في المجموعة السادسة إلى جانب بلجيكا وكرواتيا وكندا.

تعرض الدولي المغربي طارق تسودالي، لاعب نادي غنت البلجيكي، لإصابة في الرباط الصليبي، خلال مشاركته مع فريقه ضد سان ترودن في اليوم الثاني من الدوري البلجيكي.

واستبدل اللاعب المغربي بعد نصف ساعة، فيما أعلن ناديه، اليوم، إصابته في الرباط الصليبي وخروجه لمدة 6 أشهر.

سيغيب طارق تسودالي عن المنتخب المغربي في مونديال قطر 2022.

من المتوقع أن يخضع الشاب البالغ من العمر 29 عامًا لعملية جراحية في الركبة في الفصل الدراسي المقبل.

يشار إلى أن طارق تسودالي لعب 6 مباريات مع المنتخب المغربي وسجل هدفين.

سيغيب المهاجم المغربي طارق تسودالي عن مونديال قطر 2022 بسبب الإصابة 🇲🇦💔

نتمنى له الشفاء العاجل والعودة السريعة إلى عرين الأسودتضمين التغريدة pic.twitter.com/jQ6gmN8n7V

– كأس العالم 🏆 (fifaworldcup_ar) 1 أغسطس 2022